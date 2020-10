Arbeidstilsynet mener Hankø-hotell trekker de ansatte ulovlig høye beløp for å bo på hybel bak hotellet

Utenlandske arbeidere har betalt opptil 5200 kroner i måneden for å bo på hybler med madrass på gulvet rett bak Hankø Hotell & Spa.

12. okt. 2020 16:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte i mai at flere utenlandske arbeidere på hotellet følte seg presset til å jobbe gratis dugnad. Det skjedde etter at hotelleieren koronapermitterte de fleste av dem. Ledelsen sa at arbeidet var frivillig og på arbeidernes eget initiativ.

Dagen etter at Aftenposten første gang besøkte Hankø Hotell & Spa, kom Arbeidstilsynet på uanmeldt tilsyn.

