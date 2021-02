Erna Solberg: En av de viktigste de siste tiårene

– Det er vemodig at hun trekker seg og jeg vil savne henne i norsk politikk, sier statsminister Erna Solberg (H) etter Siv Jensen trakk seg torsdag.

Erna Solberg og Siv Jensen har jobbet tett sammen i mange år. Her avbildet under Siv Jensens 50-årsdag i 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet, skriver Erna Solberg i et Facebook-innlegg torsdag.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Frp-leder Siv Jensen ikke tar gjenvalg til Stortinget og har bedt partiet om å finne en ny partileder. Hun oppfordrer partiet til å velge Sylvi Listhaug som sin etterfølger og Ketil Solvik Olsen som ny 1. nestleder.

Siv Jensens avgang kom som en overrakselse. Solberg omtaler avgangen som vemodig.

– Siv er den politikeren i andre partier som jeg har samarbeidet tettest med det siste tiåret, skriver Solberg og legger til:

– Siv og jeg har delt oppturer og nedturer både politisk og på andre områder gjennom mange år. Vi har vært enige i mange saker, men også uenige om mye. Hun har alltid kjempet hardt for det hun tror på. Hun har vært en tøff forhandler. Kreativ og kunnskapsrik, og en dyktig leder. Ikke minst har hun alltid vært til å stole på.

Siv Jensen var finansminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2020.

Solberg mener Jensen har fått stort gjennomslag for Frps politikk. Hun viser til at Frp i regjering har «sikret en enklere hverdag for folk flest, lavere skatter og avgifter, bedre vilkår for bedrifter og verdiskaping samt en strammere innvandringspolitikk.»

Støre om Jensen: – Lett å anerkjenne

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier til NTB at han ønsker den avtroppende Frp-lederen lykke til videre.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken skriver på Twitter at tross «endeløse og tøffe uenigheter» så har de to alltid beholdt en god tone og hatt gjensidig respekt.

Per-Willy Amundsen: – Det finnes kun gode ord å si om Siv

Jensens partifelle Per-Willy Amundsen beskriver Jensen som en «dyktig leder som jeg kun har hatt respekt og tillit til».

– Det finnes kun gode ord å si om Siv. I dag er jeg oppriktig trist, sier han til Aftenposten.