Sylvi Listhaug etter Jensen-avgang: – Det er så trist

– Du har gjort en formidabel innsats for partiet, sier Sylvi Listhaug etter at Siv Jensen annonserte at hun vil gå av etter 15 år som Frp-leder.

Partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug under en pressekonferanse i fjor. Foto: Berit Roald / NTB

18. feb. 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for FrP gjennom alle disse årene, skriver Sylvi Listhaug i et Facebook-innlegg.

Torsdag ble det klart at Siv Jensen ikke tar gjenvalg til Stortinget og har bedt partiet om å finne en ny partileder. Hun oppfordrer partiet til å velge Sylvi Listhaug som sin etterfølger og Ketil Solvik-Olsen som ny 1. nestleder.

Listhaug skriver videre at Jensen har gjort en formidabel innsats for partiet.

– Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for FrP og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull.

– Kom inn på Stortinget med en stormvind

Frp-nestor Carl I. Hagen husker Siv Jensen som en «ung, dynamisk jente» som entret den politiske scenen med en stormvind i 1997. Frp-legenden tror Siv Jensen vil bli husket for at hun tok partiet inn i regjering, og fikk gjort «veldig mye».

– Hun videreførte arbeidet med Frp som et rendyrket opposisjonsparti til å komme i regjering. Der viste hun at veldig mange av våre statsråder gjorde en god jobb. Jeg tror hun vil bli husket som en handlekraftig politiker, sa Hagen under Dagsnytt 18 på NRK.

Siv Jensen og Carl I. Hagen under Frps landsmøte i 2013. Foto: Anette Karlsen

– Hun ble raskt kjendis og en handlekraftig politiker som førte Frp inn i regjering. Hun har vært en formidabel kraft på det området.

– Vi har av og til vært uenige om strategiske valg. Men det er sunt i et parti.

På direkte spørsmål om det var på tide at Jensen gikk av som partileder, svarte Hagen følgende:

– Dette gir en ny giv i partiet, som hun selv sa. Det får man alltid ved et lederskifte. Jeg vet at Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen har gode navn og er handlekraftige. Om valgkomiteen innstiller på de to, går dette smertefritt.

Solberg: – Vemodig

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet, skriver Erna Solberg i et Facebook-innlegg torsdag.

Erna Solberg og Siv Jensen har jobbet tett sammen i mange år. Her avbildet under Siv Jensens 50-årsdag i 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

Siv Jensens avgang kom som en overraskelse. Solberg omtaler avgangen som vemodig.

– Siv er den politikeren i andre partier som jeg har samarbeidet tettest med det siste tiåret, skriver Solberg og legger til:

– Siv og jeg har delt oppturer og nedturer både politisk og på andre områder gjennom mange år. Vi har vært enige i mange saker, men også uenige om mye. Hun har alltid kjempet hardt for det hun tror på. Hun har vært en tøff forhandler. Kreativ og kunnskapsrik, og en dyktig leder. Ikke minst har hun alltid vært til å stole på.

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande. Her avbildet under et intervju med Aftenposten i 2018. Foto: Ingar Storfjell

Siv Jensen var finansminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2020.

Solberg mener Jensen har fått stdort gjennomslag for Frps politikk. Hun viser til at Frp i regjering har «sikret en enklere hverdag for folk flest, lavere skatter og avgifter, bedre vilkår for bedrifter og verdiskaping samt en strammere innvandringspolitikk.»

Fakta Siv Jensen går av som Frp-leder Siv Jensen meldte seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1988. I 1992 ble hun valgt inn i styret i Oslo Frp for første gang. Hun satt i bystyret i 1995–99. Ble første gang valgt inn på Stortinget i 1997. Har hatt fast plass siden den gang, men har sittet i regjering fra 2013 til 2020. Hun ble valgt til leder i Frp i 2006. Hun overtok etter Carl I. Hagen. Vis mer

Trine Skei Grande:

Støre om Jensen: – Lett å anerkjenne

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier til NTB at han ønsker den avtroppende Frp-lederen lykke til videre.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken skriver på Twitter at tross «endeløse og tøffe uenigheter» så har de to alltid beholdt en god tone og hatt gjensidig respekt.

Per-Willy Amundsen: – Kun gode ord å si om Siv

Jensens partifelle Per-Willy Amundsen beskriver Jensen som en «dyktig leder som jeg kun har hatt respekt og tillit til».

– Det finnes kun gode ord å si om Siv. I dag er jeg oppriktig trist, sier han til Aftenposten.