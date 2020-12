Gult farevarsel: Det kan bli glatte kjøreforhold på Østlandet

Meteorologisk institutt sender ut farevarsel for snø og vanskelige kjøreforhold vest for Oslofjorden.

Det snør på Østlandet mandag morgen. Veiene er glatte, som her fra Tåsen i Oslo. Foto: Vidar Ruud/NTB

14. des. 2020 11:00 Sist oppdatert 10 minutter siden

Høyereliggende områder vest for Oslofjorden kan få snø i dag. Det melder Meteorologisk institutt på Twitter.

De advarer om glatte kjøreforhold.

– Vi venter ikke at Oslo kommer til å få noen vesentlige problemer, men Asker og Drammen er noe mer utsatt, sier meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Det ventes at det kommer omkring 5–10 centimeter snø, og at temperaturen vil ligge rundt 0 grader. Foreløpig er det fortsatt varmegrader i Drammen.

– Siste prognose viser at snøen kommer til å legge seg litt høyere opp i terrenget på rundt 200 eller 300 meter og oppover, sier Granan.

Det ventes at temperaturen faller utover ettermiddagen, og at nedbøren vil legge seg som sludd. Men det er noe usikkert, forteller Granan.

Milde temperaturer uten sol

Denne uken vil været i Sør-Norge by på mye av det samme som i forrige uke, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Det kommer et lavtrykk i vest som sørger for sørlig vind og mild luft inn over hele landet. Så det er lite håp for å se solen både sør og nord i landet. Men man vil i det minste slippe regnvær i nord.