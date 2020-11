Mor dømt til fengsel for mishandling og voldtekt av sine to sønner

En kvinne fra Romerike er dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha voldtatt og mishandlet sine to sønner.

NTB

16 minutter siden

Også faren ble dømt for mishandling av de to guttene, som var rundt tre og seks år gamle da mishandlingen som er omtalt i tiltalen, startet i begynnelsen av 2016.

Øvre Romerike tingrett dømte moren til den strengeste straffen, blant annet for å ha voldtatt sønnene, for gjentatte ganger å ha slått dem og for å ha vist én av dem en pornografisk film.

Faren ble også dømt for vold mot de to barna. Han skal i hovedsak ha kløpet dem. Han var ikke tiltalt for voldtekten av guttene, og retten satte straffen til fem måneders fengsel.

Moren må samtidig betale 250.000 kroner i oppreisning til sine to sønner, mens faren må betale 50.000 til hver av dem.

Ingen av dem erkjente seg skyldige etter tiltalen.

Saken ble rullet opp etter at en ansatt ved guttenes barnehage meldte fra til barnevernet etter å ha hørt moren true med å slå en av guttene om han ikke hørte etter. Senere forklarte gutten i barnehagen at han ble slått av mor.

Barnevernet anmeldte foreldrene til politiet i 2017 etter å ha fulgt dem opp tett i et års tid. I 2018 ble guttene overført til fosterhjem, der de har bodd siden.