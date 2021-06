Styrtregn, lyn og torden på Sør- og Østlandet i natt

Som følge av kraftige regnbyger på Sør- og Østlandet torsdag kveld og natt til fredag, ber Meteorologisk institutt om at man tilpasser farten og kjører etter forholdene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det ventes kraftige regnbyger på Sør- og Østlandet torsdag kveld og natt til fredag. Det er fare for overvann i tettbygde områder, samt stengte veier.

17. juni 2021 21:47 Sist oppdatert nå nettopp

Meteorologisk institutt har sendt gult varsel for kraftig regnbyger torsdag kveld og natt til fredag. Områdene det gjelder er Oslo, Viken og Agder, samt Vestfold og Telemark.

I tillegg har de sendt ut gult nivå for lyn. Farenivå for lyn er nytt, og startet 15. juni. Tidligere har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsler for blant annet styrtregn, skogbrannfare, vindkast og snø. At lyn nå er på menyen er fordi det forventes mer torden og lyn i fremtiden.

Meteorologene gjør samtidig oppmerksom på at været torsdag kan endres raskt. De ber folk om at man holder seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannoverføring.

I skrivende stund har Oslo-området hatt 221 lynnedslag den siste timen. Her kan du følge med kveldens lynnedslag.