NRK: Norge trekker søksmålet på 15 milliarder kroner etter Helge Ingstad-ulykken

Forsvarsdepartementet saksøkte selskapet DNV for 15 milliarder kroner etter Helge Ingstad-ulykken. Nå trekkes søksmålet, ifølge NRK.

Fregatten Helge Ingstad havarerte i Øygarden 8. november 2018, etter at fartøyet hadde kollidert med tankskipet Sola TS. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB

27. mai 2021 12:41 Sist oppdatert nå nettopp

NRK får bekreftet av Regjeringsadvokaten torsdag at søksmålet trekkes.

Staten mente at selskapet DNV, som godkjente fregatten, burde oppdaget en svakhet med propellakslingene på skipet, der vann fosset inn etter kollisjonen, men i rapporten tilbakevises denne teorien.

Søksmål etter kostbart havari

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidlig om morgenen 8. november 2018. Fregatten fikk omfattende skader, grunnstøtte og gikk etter hvert ned. Ingen mennesker omkom, men hendelsen har ført til enorme kostnader for fellesskapet.

En ny, tilsvarende fregatt vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner. Å reparere den vil koste enda mer. Planleggingen og hevingen av vraket tok cirka tre og en halv måned, og sluttsummen endte på i overkant av 765 millioner kroner, ifølge konsulentselskapet PWC.

Helge Instad ble hevet etter havariet. I februar ble fregatten sendt til opphugging på Askøy. Foto: Marit Hommedal

I november i fjor stevnet staten DNV GL for 15 milliarder kroner etter Helge Ingstad-ulykken i 2018.

Propellaksling-teori ble tilbakevist

Bakgrunnen var at Havarikommisjonen i første delrapport fant at fregatten hadde hule propellakslinger, som førte til at vann raskt kunne spre seg inne i fartøyet, noe som bidro til at det sank da ulykken først hadde skjedd.

Staten mente opprinnelig at DNV GL burde avdekket dette på 5-årskontrollen i 2016, da klasseselskapet i stedet endte med å gi fregatten nytt klassesertifikat frem til 2021.

Men i Havarikommisjonens hovedrapport kommer det frem at hverken grunnstøtingen eller vannfyllingen gjennom de hule propellakslingene hadde avgjørende betydning for at fartøyet forliste.

– Rapporten ga viktige avklaringer. Vi har konkludert med at det ikke var ønskelig med en rettssak, sier regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland til NRK.

Ansvaret plasseres her på staten og Sjøforsvaret: Havarikommisjonen mener at skipet kunne ha blitt reddet fra totalhavari dersom mannskapet om bord hadde håndtert situasjonen på riktig måte, men at mangel på opplæring og øvelser førte til at dette ikke skjedde.

