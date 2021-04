Havarikommisjonen: Mye å lære for Sjøforsvaret etter Ingstad-havariet

Havarikommisjonen etterlater ingen tvil om at KNM Helge Ingstad kunne vært reddet fra havari. Men de beskriver også en kaotisk situasjon om bord 8. november 2018.

21. apr. 2021 08:25 Sist oppdatert nå nettopp

Havarikommisjonen konstaterer at svakhetene i Sjøforsvaret har vært så store at det har medført betydelig risiko å bruke krigsskipene slik det er gjort. Men dette har ikke Sjøforsvaret selv fanget opp.

Kritikken som onsdag ettermiddag legges frem stemmer punkt for punkt med det sjøoffiserer slo alarm om i Aftenposten i desember.

De helt avgjørende ti minuttene

Havarikommisjonen har tidligere fortalt hvorfor KNM Helge Ingstad havnet i en kollisjon med oljetankeren TS Sola. Det skjedde nær Stureterminalen på Vestlandet den 8. november i 2018.

Nå forteller de i detalj om alt som skjedde fra kollisjonstidspunktet til fregatten ble ansett som tapt, et tidsrom på ti minutter.

Og der det er helt sentralt at besetningen ikke «stengte ned» skipet da de evakuerte det, noe som var den direkte foranledningen til at det sank.

Samtidig uttrykker kommisjonen stor forståelse for at besetningen valgte å handle som den gjorde, ut fra hvordan de oppfattet situasjonen.

Dette skulle til for at skipet kunne vært reddet

Som Aftenposten tidligere har omtalt konkluderer kommisjonen med at forlis kunne vært unngått, etter kollisjonen.

Kommisjonen skriver:

«Undersøkelsen har vist at havaribekjempelse med prioritering av riktige tiltak kunne bidratt til å få kontroll på situasjonen om bord.»

Men det foreligger også klare premisser for dette:

«For at besetningen skulle vært i stand til å vurdere andre handlinger enn de som ble foretatt, ville det imidlertid krevd bedre forståelse av fartøyets stabilitetsegenskaper. Videre ville det vært nødvendig med ytterligere kompetanse, trening og øvelse, samt bedre beslutningsstøtteverktøy enn det de hadde tilgjengelig.

Basert på den kunnskapen besetningen hadde i den aktuelle situasjonen og under de gitte forhold, er det likevel forståelig at det ble besluttet å evakuere fartøyet og ikke risikere liv og helse.»

Fra broen på KNM Helge Ingstad, fire dager før kollisjonen med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland. Til venstre står admiral James Foggo. Han ledet Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag, som Ingstad deltok på rett før havariet. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

Kaotisk om bord

Slik beskriver Havarikommisjonen situasjonen om bord etter kollisjonen:

«Kollisjonen førte til betydelig skade på fregatten og det var i en periode uklart om noen hadde omkommet. Det var også uklart hva som hadde skjedd, skadeomfanget på fartøyet, og om fartøyet ville synke.

Brobesetningen opplevde i tidsrommet mellom kollisjonen og grunnstøtingen at verken styring eller fremdrift lot seg kontrollere fra bro. Andre stressfaktorer var kollisjonskreftene og krengningen av fregatten, skadene på kommunikasjonsmidler om bord, samt at en rekke alarmer ble utløst samtidig.

I tillegg var det mørkt, og ulykken skjedde om natten da de fleste lå og sov. Situasjonen var mer uoversiktlig og uforutsigbar enn besetningen hadde trent på. Navigatørene på bro mente de hadde forsøkt alle muligheter for å stoppe fregatten før den grunnstøtte, men at det de forsøkte ikke hadde effekt.»

De to topplederne i Sjøforsvaret lover å stå last og brast med besetningen fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Til venstre Rune Andersen, til høyre Trond Gimmingsrud. Foto: Jan T. Espedal

Overfor Aftenposten har sjefen for Sjøforsvaret, viseadmiral Rune Andersen, uttalt at han er forberedt på kritikk. Men også at han advarer om urettferdig kritikk.

– Jeg kommer til å være veldig kritisk dersom vurderingene av situasjonen de om bord befant seg i etter kollisjonen, blir preget av for mye etterpåklokskap. Besetningen hadde ti minutter. Rapporten er skrevet over to år. På et tørt kontor. Jeg kommer til å stille meg 100 prosent bak besetningen og den situasjonen de sto i, sa Rune Andersen til Aftenposten i januar.

– Hule akslinger ikke årsak til forlis

Det har vært mye oppmerksomhet rundt det faktum at viktige akslinger fra fregattens drivverk viste seg å være hule. Dermed kom det store mengder vann inn, som bidro til at skipet fikk slagside.

Om dette skriver Havarikommisjonen:

«En nedstengning kunne forhindret at fartøyet forliste. Stabilitetsberegninger viser ...at verken grunnstøtingen eller vannfyllingen gjennom de hule propellakslingene hadde avgjørende betydning for at fartøyet forliste, da den manglende nedstengningen uansett ville medført forlis.»

Det var altså det at besetningen ikke klarte å stenge skipet slik det kunne vært gjort som forårsaket forliset.

Lister opp svakheter som førte til forliset

Dette er læringspunktene for Sjøforsvaret som Havarikommisjonen lister opp:

Besetningen hadde ikke god nok kompetanse eller bevissthet om hvordan de skulle stenge ned fartøyet og dermed sørge for at det «overlevde».

Beslutningen om støtte etter grunnstøtingen kom for sent, til skipsledelsen. Det skyldtes manglende samordning mellom kriseplanverket i Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell, som har ansvaret for alt materiell i Forsvaret.

Forsvaret har ikke brukt tidligere, uønskede hendelser godt nok til å forbedre sikkerhet på en god nok måte.

Mye av ansvaret for læring blir liggende lokalt innenfor Sjøforsvaret. Læring mellom avdelingene har uteblitt.

Treningen av besetningen har manglet mye. Det har blant annet vært for lite tid til realistisk øving på det å mestre komplekse havariscenarioer.

Besetningen manglet sentrale forutsetninger for å gjøre jobben sin. Det er Sjøforsvarets ansvar. Det gjør sikker drift av fartøyene sårbar. Og det «kompromitterer» ifølge kommisjonen Sjøforsvarets evne til å produsere kampklare enheter.

Tilsynet med virksomheten i Sjøforsvaret fremstår som fragmentert og uoversiktlig. Havarikommisjonen mener dette er uheldig og at det kan ha påvirket sikker drift i forsvarssektoren.

Hverken Sjøforsvaret eller Forsvarsmateriell hadde tilstrekkelig kunnskap om hvilken betydning kjente tekniske avvik kunne ha på sikker drift av fregattene.

Når avvikene ikke er tatt hånd om har Sjøforsvaret operert fregattene uten å kjenne til den totale risikoen fartøyet seilte med. Flere av disse avvikene hadde direkte påvirkning på hendelsesforløpet under havariet.

I ettertid har Aftenposten sett på hva Sjøforsvaret har gjort for å rette opp i svakhetene. Det kan du lese om her.

Fakta Dette forårsaket at skipet ikke ble stengt Dette skriver Havarikommisjonen om lekkasjene inn i KNM Helge Ingstad: Undersøkelsen har vist at manglende nedstengning ..hadde bakgrunn i utfordringer med at kabler og slanger til mobile lensepumper gikk gjennom dører og luker mellom fregattens vanntette dekk og seksjoner. Det var også vanskelig å få en oversikt over vannmengden som kom inn i fartøyet, og å få vurdert dette opp mot den lensekapasiteten som var tilgjengelig. Vis mer

Ingen stilt til ansvar

Ingen er stilt til ansvar etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren TS Sola i november 2018. Ikke juridisk.

Det har heller ikke vært noen skyldfordeling mellom fartøyene og sjøtrafikksentralen på Fedje i nærheten av Hjeltefjorden, der fregatten havarerte etter kollisjonen.

Helt siden ulykken har disse fire hatt status som mistenkt i saken: vaktsjefen på fregatten, kapteinen og losen på tankskipet og den som hadde vakt på sjøtrafikksentralen.

De to topplederne i Sjøforsvaret lover å stå last og brast med besetningen fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Til venstre Rune Andersen, til høyre Trond Gimmingsrud. Foto: Jan T. Espedal

Thea Marie Torp fikk tankeren TS Sola rett inn i lugaren. Hun var overbevist om at venninne var død. Les hennes historie her

Forgjeves kamp for å redde skipet

Redningsoperasjonen for å hindre at fregatten skulle synke pågikk i flere dager. Man håpet at fartøyet fortsatt kunne reddes så lenge mye av det viktige utstyret om bord ble holdt over vann.

Slepebåter forsøkte holde skipet opp mot fjæresteiner. Stålwire ble plassert for å holde skipet i posisjon.

Men til slutt sank KNM Helge Ingstad. Og selv om den ble hevet igjen, kunne ikke skipet lenger brukes. Det skal destrueres senere i år.

Slepebåter forsøker å hindre KNM Helge Ingstad i å synke, på formiddagen 8. november 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skyld og ansvar

Også etter havarikommisjonen har sagt sitt, vil havariet igjen bli brettet ut i full offentlighet, også i rettssalen:

1) Ansvar:

Politiet har sendt sin innstilling om straffeforfølging knyttet til skipsulykken til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Når statsadvokaten har sett på saken, skal den sendes til Riksadvokaten. Riksadvokaten tar den endelige avgjørelsen om straffeforfølgelse.

Oljetankeren TS Sola under rekonstruksjonen av ulykken i Hjeltefjorden, i april 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

2) Skyldfordeling

Den 3. mai skulle rettssaken i gang mellom Forsvarsdepartementet og rederiet som eier TS Sola, Twitt Navigation Limited. Partene har gjensidig saksøkt hverandre. Målet er å få klarhet i hvem som har ansvar for skaden som oppsto under kollisjonen. Så langt har rederiet lagt all skyld på fregatten.

Denne uken ble imidlertid rettssaken utsatt til 28. februar 2022.

Forsvarsdepartementet har også saksøkt DNV GL (tidligere Norske Veritas) for å ha oversett feil i konstruksjonen på fregattene.