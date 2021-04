I dag får Sjøforsvaret ny kritikk for havariet til KNM Helge Ingstad

I dag skal Havarikommisjonen fortelle hvordan de mener fregatten Helge Ingstad kunne unngått havari i november 2018.

Havarikommisjonen har tidligere fortalt hvorfor KNM Helge Ingstad havnet i en kollisjon med oljetankeren TS Sola. Det skjedde nær Stureterminalen på Vestlandet den 8. november i 2018.

I dag klokken 13 skal de i detalj beskrive alt som skjedde fra kollisjonstidspunktet til fregatten ble ansett som tapt.

Fra broen på KNM Helge Ingstad, fire dager før kollisjonen med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland. Til venstre står admiral James Foggo. Han ledet Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag, som Ingstad deltok på rett før havariet. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

Ingen er stilt til ansvar etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren TS Sola i november 2018. Ikke juridisk.

Det har heller ikke vært noen skyldfordeling mellom fartøyene og sjøtrafikksentralen på Fedje i nærheten av Hjeltefjorden, der fregatten havarerte etter kollisjonen.

Helt siden ulykken har disse fire hatt status som mistenkt i saken: vaktsjefen på fregatten, kapteinen og losen på tankskipet og den som hadde vakt på sjøtrafikksentralen.

Heller ikke den nye rapporten vil fordele skyld. I stedet vil den spesielt ta for seg alt som ble gjort om bord i de ti minuttene mellom kollisjonen og grunnstøtingen.

I desember slo en gruppe sjøoffiserer alarm i Aftenposten. De hevdet at Sjøforsvaret ikke har lært av ulykken.

I ettertid har vi sett på hva som faktisk har skjedd etter hendelsen, som Sjøforsvaret selv beskriver at er svært mye.

I denne forbindelse har sjefen for Sjøforsvaret bekreftet at Havarikommisjonen i den nye rapporten sannsynliggjør at fregatten kunne vært reddet.

Vel å merke om besetningen hadde vært klar over hvor mye som fortsatt virket om bord i krigsskipet. Og om de hadde fått bedre opplæring, hadde hatt mer erfaring, og hvis nødutstyret hadde virket som det skulle.

Det som fortsatt virket var blant annet ror, motorkraft og propeller.

Viseadmiral Rune Andersen har advart mot kritikken som nå kommer.

– Det er klart de har funnet ting å påpeke. Ledelsen om bord prioriterte liv og helse. Det er tråd med hvordan vi skal handle i fredstid. Faren er at man går for langt i å teoretisere det de sto oppe i, sa Andersen til Aftenposten i januar.

De to topplederne i Sjøforsvaret lover å stå last og brast med besetningen fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Til venstre Rune Andersen, til høyre Trond Gimmingsrud. Foto: Jan T. Espedal

– Jeg kommer til å være veldig kritisk dersom vurderingene av situasjonen de om bord befant seg i etter kollisjonen, blir preget av for mye etterpåklokskap. Besetningen hadde ti minutter. Rapporten er skrevet over to år. På et tørt kontor. Jeg kommer til å stille meg 100 prosent bak besetningen og den situasjonen de sto i, sa Rune Andersen.

Thea Marie Torp fikk tankeren TS Sola rett inn i lugaren. Hun var overbevist om at venninne var død. Les hennes historie her.

Forgjeves kamp for å redde skipet

Redningsoperasjonen for å hindre at fregatten skulle synke pågikk i flere dager. Man håpet at fartøyet fortsatt kunne reddes så lenge mye av det viktige utstyret om bord ble holdt over vann.

Slepebåter forsøkte holde skipet opp mot fjæresteiner. Stålwire ble plassert for å holde skipet i posisjon.

Men til slutt sank KNM Helge Ingstad. Og selv om den ble hevet igjen, kunne ikke skipet lenger brukes. Det skal destrueres senere i år.

Slepebåter forsøker å hindre KNM Helge Ingstad i å synke, på formiddagen 8. november 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skyld og ansvar

Også etter havarikommisjonen har sagt sitt, vil havariet igjen bli brettet ut i full offentlighet, også i rettssalen:

1) Ansvar:

Politiet har sendt sin innstilling om straffeforfølging knyttet til skipsulykken til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Når statsadvokaten har sett på saken, skal den sendes til Riksadvokaten. Riksadvokaten tar den endelige avgjørelsen om straffeforfølgelse.

Oljetankeren TS Sola under rekonstruksjonen av ulykken i Hjeltefjorden, i april 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

2) Skyldfordeling

Den 3. mai skulle rettssaken i gang mellom Forsvarsdepartementet og rederiet som eier TS Sola, Twitt Navigation Limited. Partene har gjensidig saksøkt hverandre. Målet er å få klarhet i hvem som har ansvar for skaden som oppsto under kollisjonen. Så langt har rederiet lagt all skyld på fregatten.

Denne uken ble imidlertid rettssaken utsatt til 28. februar 2022.

Forsvarsdepartementet har også saksøkt DNV GL (tidligere Norske Veritas) for å ha oversett feil i konstruksjonen på fregattene.