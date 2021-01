Store skader på vann og kloakk i Gjerdrum. Avløpsvannet går rett ut i naturen.

Redningsarbeidet pågår for fullt i Gjerdrum. Samtidig jobber kommunen for å finn løsninger for vann og kloakk.

4. jan. 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Arbeidet pågår for fullt i denne redningsaksjonen. Det er ikke meldt om nye funn i området der nede, sier Roger Pettersen, innsatsleder i politiet på pressekonferansen klokken 12.

Med seg hadde Pettersen representanter fra kommunen, Forsvaret og Sivilforsvaret.

Ingeniørsoldater fra Forsvaret, som er spesialtrente på å lete etter mennesker, er nå på plass i Gjerdrum. De skal blant annet analysere dronebilder fra rasstedet. Det er personell som har spesialkompetanse til å tyde bildene som er tatt fra luften.

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap) var også til stede.

– Vi har stor medfølelse med de pårørende. Vi håper de som fremdeles er savnet, blir funnet, sier Østensen.

Fakta De omkomne som er identifisert Eirik Grønolen (født 1989) – funnet 1. januar Lisbeth Neraas (født 1966) – funnet 2. januar Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) – funnet 2. januar Alma Grymyr Jansen (2018) – funnet 2. januar Marius Brustad (1991) – funnet 3. januar To av de omkomne er ikke identifisert ennå. I tillegg er tre personer savnet. Vis mer

Etter planen skulle Gjerdrum ungdomsskole ta imot elevene tirsdag. Etter melding om rødt nivå på skolene som ble annonsert av regjeringen søndag kveld, er skolestarten utsatt til torsdag.

Skolene ligger på et trygt område og skulle etter planen ha vanlig undervisning etter ferien, men nå blir det mer hjemmeskole i perioder.

Les også Fem av beboerne i boligkomplekset deres er savnet

Avløpsvann rett i naturen

Også vannforsyningen til kommunen ble rammet av skredet. Det fordi en hovedveiledning gikk i området der raset gikk. Nå har Gjerdrum lagt midlertidige vannledninger på jordene.

Nå er det cirka 250 innbyggere i kommunen som ikke har vann. Kommunen jobber for at de siste innbyggerne skal få tilbake vannet i løpet av mandagen.

Når det gjelder avløpet, så renner alt avløpsvann i vassdrag og terreng. Kommunen jobber også med å finne en løsning for det, men det vil ta noen dager før den er på plass. Kommunen har som mål at de har en løsning innen syv-ni dager.

– Kommunen har pumpebiler tilgjengelig til å ta opp vannet for å hindre at vannet samler seg på utsatte områder. Det kunne Ken Wiik, virksomhetsleder i Gjerdrum kommune, fortelle.

Wiik legger ikke skjul på at det er leit, men sier at de ikke har en annen løsning for det.

Tok en pause på morgenen

Etter en pause på morgenkvisten, startet redningsaksjonen for fullt litt før klokken 09 mandag.

Redningsaksjonen vil fortsette frem til politimesteren i Øst politidistrikt beslutter noe annet. Det betyr at det fortsatt bedrives livreddende innsats.

Det er tre personer som fremdeles er savnet. Syv er funnet omkommet. Fem av de omkomne er identifisert.

Letemannskapene tok en pause grytidlig mandag, men var gang igjen med letingen litt før klokken 09. Foto: Monica Strømdahl

Flere hundre personer ble evakuert etter leirskredet i Gjerdrum kommune natt til onsdag.

Les også Hele familien savnet etter katastrofeskredet. Nå er far og datter bekreftet omkommet.

Følger hundenes markering

Søndag ettermiddag og tidlig på kveld markerte hundene på et område som mannskapene skal gå igjennom mandag. Store deler av dagen skal brukes til å lete i dette området.

Det er i hulrommene og bygningsmassene redningsmannskapene har håp om å finne overlevende. Fire USTR-team (Urban Search and Rescue) jobber der hundene har markert. De får også bistand fra Forsvaret og politiet.

På pressekonferansen klokken 09 sa Roger Pettersen, innsatsleder i politiet, at de ennå ikke har gjennomgått hele rasområdet.

Politiet jobber også for å hente etterretnings- og etterforskningsopplysninger for å finne aktuelle nye søksområder.

Redningsmannskapene vil jobbe i rasområdet frem til klokken 16 mandag før det blir bytte av mannskaper.