Nå kommer folk tilbake på jobb – jernbanen svarer med å stenge Oslo S og kutte enda mer i togtrafikken

Sommeren 2014 brukte reisende fra Oslo S 2–3 timer på reiser som vanligvis tar 20 minutter. Den gang lovte Tom Ingulstad, sjef for persontogene i NSB, at buss for tog fra Oslo S rett etter fellesferien, ikke skulle skje igjen.

Men i år skjer det atter en gang:

Helgen 5. – 6. august vil Oslo S holde stengt, og det vil bli buss for tog.

Skal greie å frakte alle

Likevel mener NSB at kaoset for tre år siden ikke vil gjenta seg.

– Vi er bedre forberedt fordi vi har tett samarbeid med politiet som vil dirigere bussene ut av Oslo S til Dronning Eufemiasgate. Det var det som korket seg den gangen, og det har vi tatt lærdom av, forsikrer pressevakt i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Både i år og tidligere år har NSB rådet reisende til å ta ferie eller velge hjemmekontor om mulig når Oslo S stenger.

Ifølge Lundeby planlegger NSB på det meste å sette inn 55 busser i timen. I tillegg blir det T-bane til Brynseng. Dette er basert på analyser fra 2015/2016.

– Trafikkbildet har endret seg noe i løpet av denne tiden, så vi er litt usikre på hvor mye kø det kommer til å bli. Vi skal uansett greie å frakte alle.

– Hvor mye ekstra tid burde reisende beregne?

– Det er umulig å si. Vi vet ikke hvor mye kø det blir før vi står i det.

Fakta: Dette skjer 5.- 6. august Bergensbanen: Det settes opp buss Oslo S – Hønefoss Dovrebanen–Reisende til Trondheim: Det settes opp buss Oslo S – Brumunddal. Nattog: buss Oslo S – Lillestrøm. Sørlandsbanen: Det settes opp buss Oslo S – Kongsberg Reisende med NSB til Oslo Lufthavn: Direktebuss hvert 15 min. fra Oslo S. Reisende med R10 til Lillehammer: Togene kjøres mellom Lillestrøm og Lillehammer. Benytt andre tog fra Lillestrøm til Bryn og T-bane fra Brynseng til Oslo S. NSB kjører buss Oslo S – Eidsvoll med overgang til tog. Bussene går 30 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk, er oppdatert med bussenes avgangstider. Reisende med L12 til Eidsvoll: Togene kjører mellom Lillestrøm og Eidsvoll lørdag og søndag. Benytt T-bane til Brynseng og tog videre fra Bryn stasjon til Lillestrøm for overgang til L12. Reisende retning Skøyen/Asker/Drammen/Kongsberg/Skien: Benytt Ruters linjer mellom Oslo S og Skøyen. Vestgående tog kjøres fra Skøyen. Beregn ekstra tid til bytte mellom buss, T-bane og tog. Kilde: NSB

Sterkt redusert kapasitet

Mens Østfoldbanen fortsatt er stengt, noe den har vært i hele sommer, vil også Gjøvikbanen mellom Oslo S og Grefsen stenge første uken i august.

Det vil også bli færre avganger vestover mot Asker og Drammen.

I tillegg skal Bane Nor arbeide i Romeriksporten. Det gjør at alle tog på denne strekningen må gjennom lokalstrekningen Hovedbanen. Dette betyr i beste fall 15 minutters lengre reisetid.

Monica Strømdahl

NSB beregner at lokaltogene, samt de korte regiontogene, vil ha 70 prosent redusert kapasitet denne uken.

Når det settes inn buss for tog, vil holdeplassen være Tollbukaia som ligger ved Børsen, 250 meter unna Oslo S.

Må teste signalanlegget

– Det er uheldig at arbeidet strekker seg en uke lenger enn fellesferien, men det er enorm trafikk på stasjonen som gjør at vi må stenge. Dette er en avveining vi har tatt, da vi anser det som bedre enn at vi må forstyrre jevnlig i 10–15 år, sier kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kjell Bakken.

Det er Bane Nor som har ansvaret for drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Stengingen er siste innspurt i det seks uker lange vedlikeholdsarbeidet i sommer.

– Signalanlegget er tatt ned i områdene det er blitt jobbet på. Nå skal det sys sammen og testes. Vi får ikke kjørt på full kapasitet før dette er gjort, og siden det er minst trafikk i helgen, valgte vi å gjøre det da.

Ettersom Nationaltheatret har en del av det samme signalanlegget som Oslo S, må også denne stasjonen holde stengt.

Fakta: Lokaltog og korte regiontog til og fra Oslo S uke 31. Til og med 6. august er det redusert kapasitet retning Lillestrøm, Eidsvoll, Skøyen, Kongsvinger, Dal og Drammen. Det kjører derfor færre tog til og fra Oslo S. Merk at det også er sommerruter. Reisende med R11 til Eidsvoll: Toget er i hovedsak innstilt mellom Oslo S og Eidsvoll. Benytt tog som kjører, L12 og R10, på strekningen. R10 stopper ekstra på Eidsvoll Verk Reisende med L13 til Dal: I uke 31 er toget innstilt Skøyen – Lillestrøm. Benytt andre tog som kjører på strekningen. Reisende med L14 til Kongsvinger: NSB kjører buss Oslo S – Fetsund. Tog fra Fetsund til Kongsvinger. Merk at bussen går 30 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk, er oppdatert med bussenes avgangstider. Noen endringer for togreisende mellom Oslo S og Asker/Drammen: I uke 31 er togene innstilt Skøyen – Lillestrøm. Reisende henvises til andre tog. L14 innstilt mellom Lillestrøm og Asker: Reisende henvises til andre tog på strekningen. Noen endringer for togreisende mellom Oslo S og Skøyen/Stabekk: L2 og L21 til Stabekk og L22 til Skøyen: Innstilles mellom Oslo S og Skøyen/Stabekk. Reisende henvises til andre tog på strekningen. Kilde: NSB

Åpner tunnel for å lette trykket

Statens vegvesen (SSV) skal gjøre ekstra mye tunnelarbeid på nattetid, blant annet på Ekebergtunnelen, for å lette på trykket under stengingen av Oslo S.

– Tunnelen har vært stengt siden uke 28, men vil være åpen på dagtid hele neste uke, sier pressevakt i SVV, Øystein Skotte.

Fakta: Østfoldbanen Retning Ski, Moss, Mysen og Halden er stengt frem til 6. august. Reisende fra Nordstrand til og med Kolbotn, L2: Bruk Ruters busstilbud. Reisende fra Solbråtan til og med Ski, L2: T-bane til Brynseng og buss videre til stasjonene mellom Solbråtan og Ski. Reisende til Ski: Benytt T-bane fra Jernbanetorget til Brynseng og buss videre. Reisende med L21 til Moss: Buss Oslo S – Moss. Bussen kjører direkte til Ås. Reisende til Holmlia og Ski benytter tilbud for L2 (se over). Reisende med L22 til Mysen: Buss Oslo S–Mysen Bussen kjører direkte til Kråkstad. Reisende til Kolbotn og Ski benytter tilbud for L2 (se over). Reisende med R20 til Halden/Göteborg: Buss Oslo S – Vestby med overgang til tog. Merk at bussen går 20 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk er oppdatert med bussenes avgangstider. Kilde: NSB

Flytoget: – Beregn ekstra tid

Også flytoget blir påvirket av vedlikeholdsarbeidet neste uke.

I perioden 31. juli–4. august vil det kun gå to avganger i timen til og fra Oslo Lufthavn. Dette er én mindre enn vanlig.

Helgen 5.- 6. august vil det gå tre tog i timen mellom Drammen og Skøyen. Fra Skøyen vil det gå buss til Oslo Lufthavn. Ifølge trafikksjef ved Flytoget, Ronny Lindesteg, er alle tidene i reiseplanleggeren på Flytogets hjemmesider oppdatert.

– Vi oppfordrer alle reisende til å beregne ekstra tid den uken der, sier Lindesteg.

I tillegg til Flytogets busser kjører NSB buss mellom Oslo S og Oslo Lufthavn hvert 15. minutt.