Mobilkran veltet over togskinner på Ski

Klokken 13.44 meldte politiet i Follo at de var på vei til et arbeidsuhell på Ski stasjon. Det ble senere klart at det var snakk om en stor mobilkran fra firmaet Nordic Crane.

Det skal ha skjedd på nordre del av perrongen som for tiden er stengt mens blant annet en ny gangbro blir bygget.

Stasjonen skal etter planen åpne igjen 7. august, skriver Østlandets Blad.

Kranen skal ha stått på vestsiden av jernbanesporene, veltet østover og landet på tvers av togskinnene. Den skal ha truffet en arbeidsplattform i fallet.

Politiet bekrefter at det kun skal være snakk om materielle skader. Arbeidstilsynet er også på stedet, hvor det fortsatt jobbes med etterforskning og berging av mobilkranen.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket ulykken.