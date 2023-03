Statsråd ga hemmelig befaling om at Vy måtte vinne minst én av togstrekningene på Østlandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) endret mandatet for togkampen mellom Vy og Flytoget.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) grep i all hemmelighet inn i kampen mellom Vy og Flytoget. Jurist mener det kan ha brutt habilitetsloven – og ført til at Vy får for mye penger av staten.

13.03.2023 21:24

Det var snakk om de to største kontraktene i norsk jernbane. Til sammen er de verdt over 20 milliarder kroner over ti år. Togene frakter 63 millioner passasjerer gjennom Østlandet hvert år.

I desember pågikk forhandlingene. Men hvem skulle vinne? Og hvordan ble vinneren kåret?

Kampen sto mellom Vy og Flytoget.

Samferdselsdepartementet eier Vy.

Nærings- og fiskeridepartementet eier Flytoget.

Jernbanedirektoratet skulle kåre vinneren. De forhandler og tildeler slike kontrakter. Dette oppdraget har de fått av Samferdselsdepartementet.

Så hva var stillingen i togkampen da statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) grep inn i desember?

Sikret at Vy ikke kunne tape alt

Før jul sto Vy i fare for å miste togkjøring på halve Østlandet – et område de hadde hatt kontroll over alene. Om de ikke ga direktoratet et godt nok tilbud, kunne de i verste fall miste alt.

Nå kan Aftenposten avsløre at Samferdselsdepartementet grep inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn