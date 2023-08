Evakuerer rundt 1000 personer i Hønefoss - flom på 500-årsnivå

HØNEFOSS (Aftenposten) Deler av byen blir evakuert. Det bygges nå flomvern i et forsøk på å redde bebyggelse.

Det bygges flomvern i Hønefoss onsdag formiddag. Vis mer

Ringerike kommune varsler at det vil bli iverksatt evakuering av beboere i Eikeli og Benterud i Hønefoss, melder Ringerike kommune.

De starter også evakuering av Holttangen, Hengsle, Eikli, Hofsfossveien, Vesterntangen og Støalandet.

Årsaken er at Storelva stiger fort på grunn av ekstremværet Hans. Ringerike kommune skriver på sine nettsider at flommen er 500-årsnivå.

Folk drar fra boligene sine i Hønefoss. Vis mer

«Alle hus skal evakueres som er i nær tilknytning til Storelva. Vi ber folk redde det som er av verdier og sikre eiendommene sine. Deretter må dere forlate husene deres», skriver kommunen.

Operasjonsleder i politiet, Roger Aaser, sier til Dagbladet at de er i gang med å evakuere cirka 1000 personer.

Røde Kors og Sivilforsvaret bistår i arbeidet.

Aftenpostens reportasjeteam i Hønefoss ser onsdag formiddag at det bygges flomvern med gravemaskiner for å hindre at boliger og andre bygninger blir ødelagt.

Flere husstander pakker sakene sine i bilen og er på vei til Klækken hotell.

Hønefoss har rundt 14.000 innbyggere.