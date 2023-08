Evakuerer rundt 1000 personer i Hønefoss - forebereder seg på flom på 500-årsnivå: - Det gjør vondt

HØNEFOSS (Aftenposten) Deler av byen blir evakuert, og Sivilforsvaret går fra dør til dør for å sørge for at folk kommer seg unna. Det bygges nå flomvern i et forsøk på å redde bebyggelse.

Det bygges flomvern i Hønefoss onsdag formiddag. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 16:15

Saken oppdateres. Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Ringerike kommune varslet onsdag at de er i gang med evakuering av beboere i Eikeli og Benterud i Hønefoss, melder Ringerike kommune.

De starter også evakuering av Holttangen, Hengsle, Eikli, Hofsfossveien, Vesterntangen og Støalandet.

Årsaken er at Storelva stiger fort på grunn av ekstremværet Hans. Ringerike kommune skriver på sine nettsider at flommen er på 500-årsnivå.

Overfor NRK presiserer kommunen senere at flommen ser ut til å bli en 50-årsflom, men at de iverksetter tiltak som om det skulle være en 500-årsflom.

Vannet kommer fra områder lenger opp i Drammensvassdraget, der de de siste dagene har falt svært mye regn.

Det er ventet at flomtoppen vil nås i løpet av torsdag.

Stiger med én centimeter i timen

Det er sendt ut SMS til innbyggere i byen. Der står det at vannivået stiger med én centimeter i timen.

Hønefoss har rundt 14.000 innbyggere.

«Alle hus skal evakueres som er i nær tilknytning til Storelva. Vi ber folk redde det som er av verdier og sikre eiendommene sine. Deretter må dere forlate husene deres», skriver kommunen.

Ringerike kommune publiserte tidligere onsdag dette kartet for å vise hvilke områder som var utsatt. Vis mer

Operasjonsleder i politiet, Roger Aaser, sier til Dagbladet at de er i gang med å evakuere cirka 1000 personer. Politiet ber folk unngå å kjøre bil i sentrum av Hønefoss.

Røde Kors og Sivilforsvaret bistår i arbeidet. Ifølge Ringerikes Blad rekvireres det drosjer og busser for å få folk bort fra området.

– Aldri vært borte i noe sånt

Aftenposten møter Stein Tømte. Han pakker bilen til datteren sin, som skal evakuere.

– Vi skal hjem til meg, som ligger et stykke godt unna. Hun flytter hjem for en periode, sier han.

Stein Tømte hjelper datteren med evakueringen. Vis mer

Tømte og dattera har pakket i rundt en time.

- Vi ser at elva stiger etterhvert som vi er her. Det er greit å komme seg unna, sier han.

Han beskriver situasjonen som ekstrem.

- Jeg har aldri i mitt liv her nede vært borte i noe sånt, sier han.

Satish Sharma og familien gjør seg klare for å evakuere fra boligen.

De evakuerte vil få tilbud om innkvartering på hotell og oppfordres til å søke informasjon på hjemmesidene til Ringerike Kommune, skriver politiet i en pressemelding.

De skriver at evakueringen vil bli opprettholdt til torsdag morgen, og kanskje lenger.

– Politiet oppfordrer til å sikre eiendeler som kan være utsatt.

Satish Sharma står utenfor huset med kona si og deres tre barn på Eikli. Storelva ligger noen få meter unna huset.

– Naboen banket på døra også skjønte jeg at dette blir en kjip situasjon. Det første jeg gjorde var å sjekke i kjelleren. Der var det masse vann, sier Sharma.

Familien har pakket og gjort seg klar til å evakuere til Klækken hotell.

- Nå er det bare å holde sammen som en familie, slik at ungene føler seg trygge. Barna er litt redde fordi de ikke er vant til en slik situasjon, sier han.

– Det gjør vondt

Bente Gundersen Hass bor på Eikli også like ved Storelva. Hun merket ved 09-tiden i dag at flommen hadde steget betraktelig, men bekymret seg ikke da huset sto litt høyere.

Mange av de evakuerte er fraktet til Klækken hotell. Der treffer Aftenposten Anita Isabella Solli Larsen og Ariel Marie Larsen har nettopp ankommet Klækken hotell, sammen med katten Timon på fire år.

De forteller at de ikke slipper inn, fordi de har katt.

De håper at hotellet kommer opp med løsning, slik at de kan få være med katten sin.

- Jeg synes dette er vanskelig, sier Solli Larsen.