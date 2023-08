Stengte veier. Her er oversikten over Veivesenets trafikkmeldinger akkurat nå.

Alle hovedveier mellom Oslo og Trondheim er stengt. Det er også stengte veier fra øst til vest.

Her er kartet over stengte veier. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 06:44

Ras, voldsomme nedbørsmengder og omfattende oversvømmelse fører til at svært mange vei- og jernbanestrekninger er stengt torsdag. Og nå ber Statens vegvesen om at veisperringer som settes opp respekteres, og at man ikke tar seg forbi og inn på stengt vei.

Trafikksentralen øst sier til Aftenposten torsdag at det vil ta tid før noen av de store hovedveiene kan åpne.

– Det er snakk om flere dager pr. nå, sier trafikkoperatør Mikael Olsen.

Slik ser det ut på de viktigste veistrekningene i torsdag morgen og formiddag:

Les også Hvilke tog er innstilt? Disse toglinjene er stengt. Få oversikt over Bane Nor trafikkmeldinger

Oslo-Trondheim:

E6 gjennom Gudbrandsdalen:

E6 Strandtorget i Lillehammer, stengt på grunn av flom.

E6 Øyertunnelen, stengt på grunn av flom.

E6 flere steder i Ringebu. Stengt på grunn av flom og jordskred.

E6 Hundorptunnelen i Sør-Fron, Innlandet. Stengt på grunn av skade.

E6 Meierivegen i Sør-Fron, stengt i retning Lillehammer på grunn av flom.

E6 Augla i Sør-Fron. Stengt på grunn av oversvømmelse.

E6 Lomoenkrysset i Nord-Fron. Stengt på grunn av oversvømmelse.

E6 påkjøringsveien i Kvamskrysset i retning Lillehammer, stengt på grunn av flom.

E6 Botten i Nord-Fron, stengt på grunn av steinskred/-sprang.

E6 Mostuguøya i Sel ved Otta, stengt på grunn av steinskred/steinsprang.

E6 Dovrefjell i Dovre/oppdal, stengt på grunn av oppryddingsarbeid etter ras7.

E6 Hesthåggåbekken i Oppdal, stengt på grunn av steinskred/steinsprang.

Riksvei 3 gjennom Østerdalen:

Riksvei 3 Rena i Åmot, stengt på grunn av flom.

Oslo – Bergen:

Over Fagernes:

E 16 Nes i Ringerike, stengt på grunn av flom.

E 16 Bagn Kyrkje, stengt på grunn av oversvømmelse.

E 134 over Haukelifjell:

E 134 Hokksund i Øvre Eiker, stengt på grunn av flom.

E 134 Steinbergveien bro i Drammen, stengt på grunn av flom.

Riksvei 7 gjennom Hallingdal:

Riksvei 7 Sokna i Ringerike, stengt på grunn av oversvømmelse.

Riksvei 7 Bromma i Nesbyen, stengt på grunn av flom.

Riksvei 7 Nesbyen, stengt på grunn av oversvømmelse.

Riksvei 7 Sag i Gol, stengt på grunn av flom.

Riksvei 7 Slettemoen II i Gol, stengt på grunn av skade på veinett.

Riksvei 7 Gol stasjon, stengt på grunn av oversvømmelse.

Riksvei 7 Torpo i Ål, stengt på grunn av flom.

Riksvei 7 Ål, stengt på grunn av flom.

Riksvei 7 Tune i Ål, stengt på grunn av oversvømmelse.

Riksvei 7 Strandafjorden, stengt på grunn av jordskred.

Veivesenet: – Søk informasjon før du kjører

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at forholdene endrer seg raskt, og at man bør søke oppdatert informasjon dersom man skal kjøre inn i utsatte områder.

De advarer også om at omkjøringsveier kan ha begrensninger, og at mange fylkesveier ikke tåler tyngre kjøretøy.

Tar du kollektiv og lurer på hvilke tog som er innstilt nå? I denne artikkelen får du oversikt over Bane Nor trafikkmeldinger og hvilke toglinjer som er stengt.