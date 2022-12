Stjålet ambassadebil havnet på taket

Bilen tilhørte den afghanske ambassaden. De som satt i bilen er ikke tatt.

Her kan en se sporene i snøen og treet som bilen skal ha kollidert med.

18. des. 2022 12:31 Sist oppdatert nå nettopp

En ambassadebil kjørte søndag ettermiddag ut og havnet på taket på E6 på Teisen i Oslo. Politiet tror bilen ble stjålet fra ambassadestrøket på Skøyen kort tid før ulykken.

Klokken 11.50 meldte politiet i Oslo at de hadde rykket ut til E6 på Teisen. Da hadde en bil kjørt ut i avkjøringen til Ring 3 og havnet på taket.

– Mye tyder på at bilen ble stjålet, skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser at det er snakk om en bil som tilhører den afghanske ambassaden. Ingen var i bilen da politiet kom til stedet.

Bilder viser at bilen kjørt inn i et tre og veltet ned en skråning og ut på veien hvor den nå ligger.

Politiet opplyser at de har søkt etter mulige gjerningspersoner med helikopter og hundepatruljer. Dette søket er nå avsluttet, sier politiet til Aftenposten.

– Det har gått såpass mye tid siden det skjedde, og det er mye folk i området. Nå jobber vi med å sikre spor i bilen og på åstedet, sier Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt.

Har stått «lett tilgjengelig»

Ambassadebilen ser ut til å ha kjørt nordover på E6. Politiet sier den har kommet ut av Vålerengtunnelen, og kjørt ut mot Ring 3 vestgående.

Det er en kjøretur på rundt 11 kilometer fra ambassaden der bilen ble stjålet. Turen kan tilbakelegges på rundt 13 minutter, om man følger fartsgrensen.

Politiet skriver på Twitter at det meste tyder på at bilen er blitt stjålet rett i forkant. De sier til Aftenposten at tyveriet trolig ikke har noe med ambassaden å gjøre.

– Vi tror dette er et helt vanlig biltyveri, sier Grøttum.

Måten bilen er blitt stjålet på, beroliger dem med tanke på et eventuelt motiv bak tyveriet.

– Vi har litt lavere skuldre enn om den skulle vært stjålet i en annen setting, sier han.

– Hva beroliger med måten den er stjålet på?

– Den har stått lett tilgjengelig. Vi har ikke fulle detaljer på alt, men den har stått lett tilgjengelig for tyvene.

Mest trolig har bilen stått åpen med motoren gående da tyveriet skjedde. Politiet understreker at dette ikke er bekreftet informasjon.