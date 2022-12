Vågard Unstad er død

Bergensrapperen ble 36 år gammel. – Han har betydd utrolig mye for mange, mange folk, skriver manager Leo Ajkic.

Vågard Unstad markerte seg tidlig i det bergenske hiphop-miljøet.

3. des. 2022 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter familien overfor BT gjennom hans manager Leo Ajkic.

– Et av de beste menneskene jeg har møtt. En ekte venn for så mange. Han har betydd utrolig mye for mange, mange folk her, skriver Ajkic i en SMS til BT.