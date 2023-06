Oslo pride åpner med en «ekkel følelse av frykt»

Fire kvinner fra Vinkel scenegruppe nyter solen og gleder seg til å opptre på Oslo prides åpningsfest fredag kveld. Men en «ekkel følelse» av frykt og uro dirrer under idyllen.

Sol og varme på åpningsfesten til Oslo pride. Fra venstre: Synne Baumann, Sofie Bratberg, Åsa Jarmann og Leone Svanes.

23.06.2023 19:15 Oppdatert 23.06.2023 19:33

Fredag var det åpningsfest for Oslo pride. Det skjer ett år etter masseskytingen i Rosenkrantz’ gate, der mange skeive var samlet under pride-uken. To menn ble drept og mange skadet. Saken etterforskes som terror.

Tidligere denne uken fortalte PST at det har vært en økning i trusler mot pride-miljøet. En mann ble nylig siktet for trusler mot pride-arrangementet.

– Jeg tenkte veldig på det på vei ned her. Hvis det er noen som har lyst å stoppe alt i år igjen, gjør man jo det ved å slå til ved åpningen. Så jeg har sittet med en litt ekkel følelse, sier Synne Baumann.

– Hvis du har lyst å avlyse hele uken, gjør man jo ett eller annet i starten. Slik at du ikke rekker å mobilisere og sørge for beskyttelse, legger hun til.

– Jeg felte noen tårer i dag tidlig

Flere hundre mennesker nøt Oslo prides åpningsfest fredag kveld. 27 varmegrader, forfriskninger og fargerike flagg og folk tett i tett langs på Salt i Bjørvika i Oslo.

De fire kvinnene fra Vinkel-teateret slappet av på et lite tak, spiste og forberedte seg til å gå på scenen som en del av åpningsprogrammet fredag kveld.

Men minnet om terrorhandlingen i fjor er til stede og skaper en viss frykt og uro.

Sofie Bratberg sier at hun «har vært veldig redd».

– Jeg felte noen tårer i dag tidlig. For det var ubehagelig og ekkelt liksom. At det finnes folk som vil drepe oss. At det finnes så mye hat, sier hun, og fortsetter:

– Samtidig er det vi gjør så viktig. Og det trumfer, sier Bratberg.

– Alle har møtt opp

Vinkel er en scenekunstgruppe som setter opp show og scenekunst med skeiv tematikk. De opptrådte også i fjor før festivalen ble avlyst.

– Det er jo litt rart. Men vi er veldig gearet på å vise oss frem på nytt. Jeg vet ikke helt hva andre folk tenker. Om de er nervøse og redde for at noe skal skje, sier Leone Svanes.

– Er det noen som ikke har ønsket å stille opp i år?

– Alle vet vi skal opptre, og det har vært mulig å trekke seg. Alle her er med som frivillige, og alle har møtt opp. Jeg tror vi med vilje har valgt å glemme det som skjedde, sier Leone Svanes.

– Føles det trygt her?

– Ja. Vi ble jo sjekket da vi kom inn. Alt virker veldig godt forberedt og ordnet slik at vi skal føle oss trygge. Jeg vet ikke hvordan det er med dere andre, spør Svanes.

– Jeg ble lettet da de sjekket bagen på vei inn, sier Sofie Bratberg.

Politiet er synlig til stede under hele Oslo pride.

Under åpningsarrangementet sjekket vektere alle ved inngangen. De undersøkte vesker og bager. Politiet er synlig til stede både utenfor gjerdet og innen under hele arrangementet.

– Vi er her som trygghetsskapende patrulje, sier politibetjent Max Thomsen.

Kronprisen deltok under flaggheising

Kort tid før åpningsfesten ble regnbueflagget heist ved Oslo rådhus for å markere at prideuken var i gang. Kronprins Haakon var til stede.

Kronprinsen sa at det var fint å få være med å feire kjærligheten, mangfoldet og friheten.

– Det var et forferdelig angrep i fjor. Da er det viktig at vi i storsamfunnet står sammen med de skeive vennene våre. Det skal jo være trygt for alle i Norge uansett hvem man er og hvem man elsker, sa kronprinsen.

Ordfører i Oslo Marianne Borgen, Oslo pride-leder Dan Bjørke og Kronprins Haakon var til stede da Oslo kommune heiste regnbueflagget utenfor Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Også Oslo-ordfører Marianne Borgen og leder for Oslo pride, Dan Bjørke, var til stede.

– Oslo er en by for alle, og jeg gleder meg til å feire kjærligheten og mangfoldet her på Oslo rådhus igjen. Pride handler om friheten til å være den man er, og den friheten skal vi kjempe for og feire sammen, sa Borgen.

Minnemarkering på søndag

Det vil bli en minnemarkering for masseskytingen på søndag, på dagen ett år etter at det skjedde.

Avtroppende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), som selv er lesbisk, deltar på minnemarkeringen som statsråd. Hun varslet fredag sin avgang etter at det ble kjent at hun hadde utnevnte venner til betalte styreverv.

– Jeg går av i statsråd på onsdag. Jeg skal delta i minnemarkeringen etter 25. juni som statsråd søndag. Jeg skal også delta på prideaktiviteter som stortingsrepresentant og Anette Trettebergstuen etter onsdag, sa en gråtkvalt Trettebergstuen under fredagens Dagsnytt 18.

Pride i Oslo varer fra 23. juni til 1. juli. Arrangementene foregår på flere arenaer i byen: