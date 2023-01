Vaktsjefen på «Helge Ingstad» i retten: – Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om og hatt mareritt om eks-antall tusen ganger

BERGEN (Aftenposten): For første gang forteller vaktsjefen om natten da fregatten han styrte, kræsjet i et tankskip og sank. – Jeg benyttet store deler av døgnet på bro for å bli kjent med systemer, fortalte den tiltalte.

Statsadvokat Benedikte Høgseth snakker med forsvarerne Christian Lundin og Tom Sørum (til høyre) i rettssaken mot vaktsjefen på Helge Ingstad-fregatten. Den tiltalte jobber fortsatt i Sjøforsvaret.

18.01.2023 11:10 Oppdatert 18.01.2023 12:10

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet TS «Sola». Og havarerte.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som var på broen den skjebnesvangre natten. Han skal svare for hva som gikk galt.

Onsdag startet han sin forklaring i Hordaland tingrett. 33-åringen har på seg offisersuniformen fra Sjøforsvaret i retten. Dommeren lurte på om tiltalte selv hadde forberedt noe, det svarte han «ja» til.

Han brukte mye av tiden i innledningen av forklaringen til å fortelle kronologisk om sitt utdanningsløp. Og hvilken erfaring han hadde frem til han ble klarert for jobben som vaktsjef på KNM Helge Ingstad.

– Benyttet store deler av døgnet på bro

– Jeg startet i Forsvaret i 2008, da gikk jeg på befalsskolen i Hæren i indre Troms på Skjold. Jeg jobbet videre i Nord-Norge frem til 2013. I 2014 startet jeg på krigsskolen, fortalte den tiltalte.

Han ble uteksaminert med en bachelor i militær ledelse, med fordypning i navigasjon, i 2017. I juli samme år begynte han på fregatten. Måneden etter hadde han den første vakten som vaktsjef under opplæring under en seilas med skipet til og fra Storbritannia.

– Jeg benyttet store deler av døgnet på bro for å bli kjent med systemer og arbeidsoppgaver skulle løses om bord, sa den tiltalte. På Sjøkrigsskolen foregikk undervisningen i en simulator, med like forhold som de på fregattbroen.

Vaktsjef åtte måneder før ulykken

Klareringen som vaktsjef startet høsten 2017. Det ble avsluttet med en muntlig prøve, der han fikk spørsmål fra blant annet avdelingssjefen og navigasjonsoffiser.

Han ble klarert i april 2018. Etter klareringen var han tre uker på sjøen.

– Vi fikk tilbakemeldinger i etterkant av hver økt vi hadde, og planer for hvordan vi skulle utvikle oss videre, sa han.

– Det lå et press på oss som var under opplæring. Det var en lang prosess, la han til.

Den tiltalte ble pekt ut av ledelsen til å være vaktsjef om bord på Helge Ingstad våren 2018.

– Sjefene syntes jeg var den som var best egnet, sa han.

Nato-øvelse

Han var på sjøen hele høsten, fra august til ulykkesnatten 8. november. Planen var at han skulle seile i over tre måneder, frem til starten av desember. Vaktsjefen hadde kun fri enkelte helger, opplyste han.

– Slik gjør man det i marinen, svarte han på spørsmål fra en av tingrettsdommerne om hvordan det var å være ute på sjøen så lenge i ett strekk.

Fra oktober var tiltalte med på Nato-øvelsen Trident Juncture. Han seilte hjemover fra denne øvelsen ulykkesnatten. De skulle seile langs kysten frem til Marstein, for så å gå videre til Skottland.

– Vi spurte NATO-staben om vi kunne gå innaskjærs, i kjent farvann, kontra det å seile i formasjon på åpent hav, forklarte han. Det ville gi mannskapet bedre muligheter til å trene seg opp.

Slet med å sove natten før ulykken.

Tiltalte hadde firetimersvakter, fra 04.00–08.00 og fra 16.00 til 20.00.

– Det er en slitsom vakt, og hadde ingen konkurranse om å ha akkurat den. Det var lange dager, men det var den vakten jeg syntes var mest behagelig.

Kvelden 7. november la den tiltalte seg i 21.30–22-tiden.

– Jeg slet med å sove og sovnet ikke før i 22.30-tiden. Jeg våknet før ringeklokken ringte, skrudde den av, vasket ansiktet og pusset tennene. Jeg er vanligvis ikke glad i å spise med en gang når jeg har våknet. Rutinen min er å våkne litt og så gå på broen, fortalte han.

Tiltalte anslår, ut fra hva han har forklart i politiavhør, at han var på broen en gang mellom 03.35 og 03.40. Det er bekmørkt når han kommer ut på broen.

- Når jeg går inn på broen ser jeg jo ingenting. Man trenger noen minutter til å se hvem man snakker med, men synet venner seg gradvis til det.

Han spurte ikke om hele mannskapet var på plass da han overtar som vaktsjef.

– Det anses som unødvendig, jeg antar at alle er på plass og tilstede, sa han.

Utkikkeren på babord hadde en spisepause har forklaringer senere avdekket.

Vaktsjefen husker at han diskuterte hva tankskipet Sola TS kunne være for noe.

– Min oppfatning var at det var et stasjonært objekt, sa den tiltalte.

– Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om, og hatt mareritt om eks-antall tusen ganger, sa den tiltalte.

– Jeg har forklart meg om dette eks antall tusen ganger. På et tidspunkt er jeg også usikker på hva som er synet 8. november, hva jeg har tenkt, håpet på eller er blitt fortalt, la han til.

– Syndebukk

Vaktsjefen risikerer inntil tre år i fengsel.

Dommeren leste opp tiltalen mandag og spurte da om han erkjenner straffskyld:

– Nei, svarte han kort fra tiltaleboksen.

Vaktsjefens forsvarer, Christian Lundin, har uttalt at han opplever å bli utpekt som «syndebukk».

– Alt som kunne gått galt, gikk galt samtidig. Vaktsjefen er bare en liten del av det. Skal han alene sitte igjen med et personlig straffansvar?

Fakta Slik er resten av uken i rettssaken Onsdag og torsdag skal den tiltalte forklare seg. Han vil fortsette forklaringen også neste uke.

Rettssaken pågår frem til 10. mars. Over 30 vitner skal forklare seg.

Forsvarsdepartementet vedtok en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning Vis mer

Uenige om ansvar

Det er liten uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde. Stridens eple er hvem som skal bære ansvaret for at det gikk så galt denne natten.

Statsadvokatene mener den tiltalte vaktsjefen er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en båtfører på fritidsbåt.

– Tiltalte er ikke gjort til syndebukk for Forsvaret eller andres forsømmelser, sa Benedikte Høgseth.

Men den tiltalte opplever å bli utpekt som syndebukk. Det er urimelig, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge forsvarer Christian Lundin.

– Alt som kunne gått galt, gikk galt samtidig. Vaktsjefen er bare en liten del av det. Skal han alene sitte igjen med et personlig straffansvar, sa Lundin mandag.