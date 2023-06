Fredag fikk Drammen æren av å bli landets første i år med offisiell hetebølge.

Nye folk nøt gammel musikk på festivalen We Love The 90s & 2000s på Strømsø fredag. Vis mer

Fredag var det 31,4 grader i Drammen. Da hadde det vært 27 grader eller mer fem dager i strekk og aldri under 16. Det holdt helt inn. Byen ved Drammenselva vant konkurransen om å bli første sted i Norge med erklært hetebølge fra Meteorologisk institutt i 2023.

Om kvelden var det 26 grader.

– Det begynner å bli grunn til å feriere i Norge nå, humret Eivind Haugan, som drakk øl med kompisene på Bragernes torg.

Der var det sydenstemning med langbord, parasoller, lyslenker og travle servitører.

Haugan skulle jobbet i helgen, men hadde tatt seg fri.

– Det blir en dyr helg, men det er verdt hver krone!

Gutta på bytur. Fra venstre Frank Westhoff, Eivind Haugan, Roger Langaard og Harald Johannesen.

Selv om uteserveringene var fulle, var det overraskende få folk i gatene på en så varm kveld. Grunnen? De var på Kastfeltet på Strømsø.

Hvorfor sitte hjemme når man kan spise ute på en av årets varmeste dager?

Der var det mimrefest for alle som elsket 90-tallet. Og 2000-tallet. På scenen sto Aqua, A1 og Fatman Scoop. Blant festivalpublikummet danset Åsa Olausson og Baking Biker – to av dem som hadde betalt 799 kroner for å kunne slå fast noe de allerede visste: Ingenting slår 90-tallet. Elvefestivalen go home!

Hva er mer naturlig enn å finne en scene hvis du som Live Østnæs Hellebust nettopp har fått en mikron i bursdagsgave?

På en scene i byen sto en hoppende glad jente i rosa kjole og sang Stopp! Ikke mobb. Ikke bare var det hetebølge, det var 7-års dag og bursdagsgave! En mikrofon. Da var det bare å finne nærmeste scene og opptre for hele familien.

Schæferne Brego og Barry måtte trene lydighet på en av årets varmeste dager. Premien: En svømmetur i Drammenselva.

I Drammenselva badet schæferen Brego (fire år) og lille Barry på tre måneder. Krzysztof, Brego-eier og medlem av Romerike Schæfer klubb, hadde store planer for ham: Å kunne konkurrere i lydighet. Men etter flere sitt og bra og godbit, vanket en premie: avkjølende elvevann på bystranden.

Mens andre var ute og spiste, badet på Drammensbadet eller raiet på musikkfestival, kysset Tea Viorel på Drammen torg.

Langs vannkanten hadde en jentegjeng piknik i kveldssolen. I skyggen kysset Tea og Viorel.

Lørdag kan 22 andre steder på Østlandet og Vestlandet oppnå samme lykke:

