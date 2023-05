Kvinne siktet for drapsforsøk etter at ettåring falt ut av vindu

En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at et lite barn falt fra et hus på Nesodden torsdag ettermiddag.

Politiets krimteknikere arbeider på stedet der ettåringen ble funnet med store skader.

04.05.2023 19:08 Oppdatert 04.05.2023 19:30

Barnet i ettårsalderen ble påført kritiske skader etter fallet på flere meter. Ettåringen ble kort tid etter at helsepersonell ankom stedet fløyet til Ullevål sykehus med ambulansehelikopter.

Politiets operasjonsleder Terje Marstad sier dette om bakgrunnen for siktelsen:

– Det er etterforskning som har pågått siden vi ankom stedet. Informasjon som er innhentet, tekniske funn og vitneinformasjon.

Han opplyser videre:

– Kvinnen har status som pågrepet og siktet. Hun er hos lege for helsemessig undersøkelse og skal inn for sporsikring på hennes person.

Tilstanden til barnet er stadig alvorlig, men stabil, ifølge operasjonslederen.

Politiet gjør taktiske og tekniske undersøkelser utover kvelden, både på hendelsesstedet og i boligen til den siktede.

Avhører vitner

Politi og ambulanse på stedet på Nesodden der det lille barnet ble funnet skadet.

Innsatsleder Ole Messelt Juelsen sier at politiet vil forsøke å gjennomføre avhør av relevante personer.

– Det er blant annet den personen i 50-årene, og andre eventuelle vitner, ikke som har sett hendelsen, men som kan belyse saken og situasjonen i sin helhet, sier Juelsen.

Han sier videre at politiet forsøker å kartlegge om noen har sett hva som har skjedd, og utelukker ikke at det kan være snakk om en ulykke.

Kvinnen skal ikke ha vært på stedet da politiet ankom, men hadde vært det tidligere. Kvinnen ble funnet i sitt eget hjem av politiet.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen klokken 15.53 torsdag og rykket ut med flere enheter fra politi og ambulanse.

Hendelsesforløpet var da uavklart.

– Vi fikk melding fra AMK om en uavklart situasjon. På en eller annen måte så har et lite barn på rundt ett år falt ut av et vindu, sa operasjonsleder Marstad til NTB.

På Twitter ble det opplylst at politiet jobbet intenst for å få oversikt over hva som er skjedd.

Kriseteamet i Nesodden kommune ble koblet inn i saken.