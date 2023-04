Omstridt milliardsystem ble ikke testet før det ble kjøpt

Da Helse Midt-Norge valgte leverandør av nytt pasientjournalsystem til nærmere fire milliarder kroner, ble et forslag om å teste aktuelle løsninger på forhånd lagt bort. Det ville hatt liten verdi, mener Helse Midt-Norge i dag.

Helsepersonell på St. Olavs fikk opplæring i Helseplattformen i fjor høst.

Mange har trolig opplevd det: At man bruker et datasystem der det er vanskelig å finne frem i menyer og ulike valg. At det av og til kommer opp feilmeldinger som virker umulige å forstå.

Dette har vært en del av hverdagen for mange leger og sykepleiere på landets fjerde største sykehus de siste fem månedene. Årsaken er den nye journalløsningen Helseplattformen. Den ble tatt i bruk på St. Olavs i november.