Mulig ølkrise i vårvarmen. Men også barnas favoritt står i fare.

Solen skal varme. Det er bare én måned til 17. mai. Akkurat når sesongen starter, kan det fort gå tomt for øl, brus og is.

Tom-Fredrik de Ridder og Einar Kaupang triller rundt 800 halvlitere fra Ringnes’ ølutsalg Cash & Carry.

17.04.2023 13:09 Oppdatert 17.04.2023 13:57

Tom-Fredrik de Ridder og Einar Kaupang løfter en modular modular20-liters tank med øl til tappetårn. med øl inn i en varebil. De brukes i tappetårnene på puben Albatross på Torshov.

På Bryn i Oslo har Ringnes et eget utsalg for bransjen. Mandag morgen sto mange pub-, restaurant- og kioskeiere to-tre timer i kø for å sikre seg ekstra drikkevarer.

Er du glad i brus, øl eller sprit, eller en frisk blanding av dem, kan det bli tørke fremover.

Ansatte ved bryggeriene og ved spritleverandører er tatt ut i streik.

Snart kommer trolig ansatte hos de store isprodusentene etter.

Blir det utepils i vårværet? Blir det skikkelig 17. mai?

Tomt for brus og øl

– Jeg tror dette går over snart, sier de Ridder.

Kollega Kaupang er mer usikker.

– Men vi skal selge pils. Det er planen, sier Kaupang.

Bryggeriet Ringnes er blant de som nå har stoppet all produksjon og distribusjon.

De lager ikke bare godt øl. Også Solo, Pepsi og Farris og energidrikker tappes hos Ringnes.

Siden Ringnes leverer produktene selv, er det ikke ekstra lagre med drikkevarer. Ringnes har sendt ut alt de har.

– Når det blir tomt i butikkene og kranene, så er det tomt, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard.

Hvor lang tid det tar vil variere etter hvor mye butikken eller utestedet har kjøpt inn.

– Jeg synes folk skal få bedre lønn. Og at forslaget som var lagt frem kanskje var ok, sier Ole Martin Jørgensen.

Eieren av Narvesen-kiosken på Oslo S, Ole Martin Jørgensen, løfter inn Pepsi og Solo i bilen sin.

– Det er for å ha litt ekstra. I tilfelle det blir langvarig.

Det kan bli lite is til 17. mai

Får ungene is på 17. mai?

De to største isprodusentene tas ut i streik fra fredag, dersom det ikke blir enighet før den tid. Det er snakk om:

105 ansatte ved Diplom-Is på Hagan i Nittedal.

106 ansatte ved Hennig-Olsen i Kristiansand.

Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, sier de allerede mandag morgen merket at de ikke fikk leveranser av råvarer.

Hennig-Olsen har en del is på lager. Is-beholdningen påvirkes også av lagrene til grossistene.

– Men det er nå det begynner, med finværet. Da går det som en kule, konstaterer Hennig-Olsen.

– Og hvis været er godt og dere må stoppe opp fra fredag: Hvordan ser det ut når 17. mai kommer om tre-fire uker?

– Da blir det fort tomt for en god del produkter.

Diplom-Is sier til Aftenposten at de planlegger for streik, men at det er for tidlig å si hvordan det vil ramme produksjonen.

Produksjon av potetgull og sjokolade rammes også av streiken. Hjemmebakst er trolig den tryggeste erstatningen for den godte- og snackssugne i ukene fremover.

Har øl i en uke – rammes igjen etter pandemien

– Det begynner gå tomt der inne. Mange vil slite, sier Aron Komlosi.

Komlosi har drevet pub siden 2016.

Han driver puben Barcode i Lillestrøm. Der har han tanker med øl, men også han kjøper de mindre 20 liters modulartankene på ølutsalget på Bryn.

– Hvis det går mer enn én uke uten leveranse, blir det tomt, sier Komlosi, mens han løfter Schous, 1664, Brooklyn, Frydenlund inn i bilen.

– Du drev pub under pandemien også?

– Ja. Det tar aldri slutt for denne bransjen, sier pubeieren.

Han får sympati fra Bruusgaard i Ringnes bryggerier.

– Dette rammer mindre utesteder og restauranter som nettopp har vært gjennom en pandemi, der de har vært tvunget til å stenge. Kanskje har de nettopp kommet seg ovenpå igjen, sier Bruusgaard.

I Bergen er også bryggeriene streikerammet.

– Vi har øl for kanskje to dager igjen, sier innehaver av puben Dr. Wiesener, Rolf Nitter til Bergens Tidende.

Russetreff på trappene

Russetiden er bare dager unna. Til det største landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger kommer 15.000 russ. Til Fredriksten i Halden kommer 8000.

Aasmund Lund i Lund-gruppen, som arrangerer landstreffet i Kongeparken om under to uker, sier de får øl fra bryggeriet Lervig. De er ikke omfattet av streiken.

I Halden sier daglig leder Lasse Kjønigsen at de var føre-var. De hadde bestilt og kjøpt inn på forhånd.

Russetreffene går dermed av stabelen som normalt.

– Det blir «business as usual», sier Kjønigsen.

Aftenposten har også forsøkt å få svar på hva som skjer med den kjente og feststemte uteserveringen på Solli Plass på 17. mai. Utestedet Nox/Sollihagen har ikke besvart spørsmålene.

Du kan se listen over hvilke bryggerier- og spritleverandører som er tatt ut i streik under.