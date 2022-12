Høyesterett ber om vurdering av høyesterettsdommer Skoghøy

Sjefen i Høyesterett har bedt om en vurdering av om høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har brutt det etiske regelverket for dommere.

– Det har i den senere tid vært stor offentlig oppmerksomhet og bekymring knyttet til dommer Skoghøy.

Slik begynner høyesterettsjustitiarius Torill Marie Øie en anmodning til Tilsynsutvalget for dommere. Tilsynet behandler klager på dommere, og Øie ber dem vurdere om Skoghøy oppfyller de etiske krav som stilles til yrkesgruppen.

Bakgrunnen er at Skoghøy har anklaget sin kone for å ha forsøkt å forgifte ham. I tillegg ber Øie utvalget vurdere om et tidligere varsel bør være med i en helhetsvurdering. Varselet resulterte i en skriftlig advarsel fra hans tidligere arbeidsgiver UiT i 2020. Dette var før Skoghøy ble høyesterettsdommer.

Kona til Skoghøy har avvist beskyldningene om forgiftning på det sterkeste. Rett24 og Aftenposten har beklaget at de trykket dommerens påstander uten først å ha kommet i kontakt med ektefellen.

– I desember 2022 har det vært en omfattende mediedekning av sider ved dommer Skoghøys privatliv. Det har i offentligheten vært stilt spørsmål ved om hans opptreden og uttalelser i den forbindelse er forenelig med det å være dommer i landets øverste rett, skriver høyesterettsjustitiarius Øie i en e-post til Aftenposten.

Lederen for tilsynsutvalget for dommere, Thorstein Funderud Skogvang, sier til VG at han ikke kommer til å ha noe med saken til Skoghøy å gjøre.

– Jeg har en relasjon til Skoghøy som gjør det unaturlig for meg å behandle saken. TU har strenge habilitetsregler, sier han til avisen.

Det neste møtet i tilsynsutvalget er, ifølge VG, 2. februar.

Anmodningen ble sendt til utvalget lille julaften. Det var VG som først omtalte brevet.

Aftenposten har kontaktet Skoghøy for å få en kommentar til brevet. Vi har ikke lykkes å komme i kontakt med ham.

– Varslingssaken ble sluttbehandlet hos min daværende arbeidsgiver, UiT, i 2020. Jeg har ingen kommentarer til UiTs håndtering av saken, sier han til VG.