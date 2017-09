Britiske agenter opererte i Norge for å verve informant mot IRA-utbrytergruppe

Dette kommer frem i en rettskjennelse fra en appelldomstol i Belfast torsdag.

Den 40 år gamle nordiren Brian Sheridan fra Armagh gikk til klagemål mot det nasjonale politiet i Nord-Irland med påstand om at han ved flere anledninger i 2015, i Oslo og i hjemlandet, ble utsatt for ulovlige politimetoder.

Men nå har en appelldomstol i Belfast slått fast at politiagentenes fremferd var innenfor loven.

Vurderer anke til britisk Høyesterett

– Vi er ikke fornøyd med kjennelsen, og vil nå vurdere å anke saken til Høyesterett i London, sier advokat Darragh Mackin, som representerer Sheridan, til Aftenposten.

Det er ukjent om de tre britiske agentene, som ifølge Mackin kom fra en undercoveravdeling hos politiet i Belfast, samarbeidet med norsk politi.

Sheridan skal ha kommet i politiets søkelys etter at han i 2011 ble pågrepet i en bil med flere håndvåpen og rifler. I 2013 sa han seg skyldig i våpeninnehav i en rettssak mot seg, og ifølge flere artikler i pressen ble det angitt at han var medlem av Real IRA.

40-åringen har hele tiden benektet at han på noen måte tilhører utbrytergruppen av det opprinnelige IRA.

Var på ferie i Oslo

I sitt klagemål mot det nasjonale politiet i Nord-Irland opplyser Sheridan at han var på ferie i Oslo sammen med samboeren, da tre engelsktalende menn kontaktet ham 13. februar 2015.

Dette skal ha skjedd på åpen gate midt i Oslo sentrum.

En av mennene introduserte seg selv som «Fergie», mens en annen forklarte at han var politimann, og gjorde det klart at de gjerne ville snakke med ham.

«Jeg ba mennene om å la meg være i fred. Jeg var redd og forvirret. Det virket som at de hadde fulgt med ut av Irland, på ferie. Dette gjorde meg svært bekymret», uttaler han i klagemålet.

To dager etter den første henvendelsen ble han igjen kontaktet av de tre mennene utenfor Oslo-hotellet der han og kjæresten bodde.

«Nok en gang ba jeg mennene la meg være i fred. De gjentatte henvendelsene gjorde meg urolig og bekymret», uttaler Sheridan i klagen.

Stoppet i politisperring

22. oktober samme år ble Sheridan stoppet i en politisperring mens han kjørte bil utenfor hjembyen i Nord-Irland. Ut av en sivil bil bak ham kom den samme «Fergie» som hadde prøvd å kontakte ham i Norge, nå sammen med en annen polititjenestemann.

Sheridan gjorde det klart at han ikke ville snakke med noen av dem. Ikke på noe tidspunkt gjorde de sivilkledte agentene det klart hvorfor de ville snakke med ham, eller hvem de var.

Fryktet for livet

Men en av mennene kastet et laminert visittkort med et mobilnummer inn gjennom bilvinduet, og ba ham ringe ham, ifølge kjennelsen fra appelldomstolen i Belfast.

Advokatene hans hevdet under rettsprosessen 40-åringen satte i gang mot politiet, at agentenes handlemåte var et brudd mot hans rett til privatliv og i strid med europeiske menneskerettigheter.

Men appelldomstolen i Belfast har nå avvist hans klage om ulovlige politimetoder.

PST har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hvorvidt de kjente til eller var med på operasjonen mot Sheridan.