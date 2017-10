Stor politiaksjon etter boliginnbrudd i Drammen – politihelikopter i bruk

Politiet i Søndre Buskerud satte i gang en storstilt jakt etter gjerningspersonene etter et boliginnbrudd på Austad i Drammen fredag kveld, meldte Drammen Live 24.

Politihelikopteret søkte lenge i lufta, men måtte returnere på grunn av dårlig vær, skriver Drammens Tidende. Meldingen om innbruddet kom klokken 21.49. Da politiet kom til stedet, sto døren åpen. Politiet har foreløpig ikke oversikt om noe er stjålet. Søket er avsluttet.

– Politiet har søkt i området med politihund, men mistet sporet rundt området ved Austadveien. Vi kan derfor ikke utelukke at gjerningspersonen(e) har blitt plukket opp av en bil der, sier operasjonsleder Rune Hunshamar, som legger til at politiet vil ha hjelp.

– Gå gjerne ut på terrassen før du legger deg og se om du hører eller ser noe mistenkelig. Dersom du ser en litt merkelig bil, så ta gjerne registreringsnummeret. Politiet er avhengig av hjelp fra publikum for å få stoppet denne innbruddsbølgen nå, sier han.

Forrige søndag var det et innbrudd i samme område. Også da gjennomførte politiet et helikoptersøk, men da slapp tyvene unna med et nødskrik, ifølge politiet selv.