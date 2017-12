Tiltale: Sersjant og soldat trakasserte kvinnelig militærpoliti

Rettssakene mot de to mennene, som tilhører Artilleribataljonen på Setermoen i Indre Troms, skal opp for tingretten på Senja rett over nyttår.

Sersjanten (27) avviser straffskyld og stiller seg uforstående til sin sak, mens soldaten (21) erkjenner straffskyld etter tiltalen i sin sak.

– Utover det ønsker de ikke å kommentere saken, sier deres advokat Kjetil Rege til Aftenposten.

«Jeg kan bite av deg øret..»

Natt til lørdag 17. juni gikk arrangementet Villmarksrock av stabelen på Setermoen, som hadde blant andre Halvdan Sivertsen, Dagny og gruppen Hjerterå på plakaten.

Her fikk 27-åringen, som sersjant i Artilleribataljonen, ifølge tiltalen gjentatte befalinger om å forlate festivalområdet, på grunn av beruselse og aggressiv opptreden.

Han forsøkte ifølge tiltalen å presse seg forbi en militærpolitisersjant for å komme seg inn igjen på festivalområdet, og gikk også med en truende knyttneve mot en kvinnelig militærpolitisoldat.

Under transport til arrest i Skjold leir skal han ha sagt til en kvinnelig militærpolitisoldat at «om du blir voldtatt eller banket opp om fire eller fem år, tror du det kan ha noe med dette å gjøre», og til en annen kvinnelig militærpolitisoldat at «bare pass deg, jeg er et objekt som kan gjøre hva som helst, jeg kan bite av deg øret».

Senere fulgte han ifølge tiltalen opp med flere sterke meldinger, som: «dere er skitne», «dere er tilbakestående», «dere er noen jævla fitter begge to» og «dere er fulle av dritt».

Forsvaret

«Jeg skal skyte deg i hodet»

I likhet med sersjanten er en 21 år gammel mannlig soldat tiltalt etter militær straffelov, paragraf 43, første ledd, for «ved vold eller trusler å ha søkt å formå en foresatt eller overordnet til å foreta eller unnlate en tjenestehandling, eller hindre ham under en sådan tjenestehandling».

21-åringen er også tiltalt «for i selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre».

21-åringens sak er ifølge tiltalen knyttet til bråk inne på en kaserne i Setermoen leir i Bardu. Her skal soldaten ha tatt tak i halsen til en inspiserende, mannlig sersjant og uttalt at «jeg husker deg, jeg skal ta deg», og sagt følgende til en kvinnelig militærpolitisoldat: «Jeg skal skyte deg i hodet, tror du ikke jeg tør det?»

Bataljonssjef for Artilleribataljonen, Randi Åste Huse sier til Aftenposten at det er sjelden slike saker dukker opp. Hun sier også at de to inntil videre er i tjeneste. Ut over dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

Fakta: Dette er Artilleribataljonen Artilleribataljonen er lokalisert i Setermoen leir i Bardu kommune, men har ett batteri i Rena leir. Avdelingen består av rundt 180 ansatte og 380 vernepliktige. Artilleribataljonen er i hovedsak utstyrt med M109, en selvdreven pansret haubits.

Utsettes kvinner MP oftere for trakassering?

Oberstløytnant Terje Myhre, sjef ved Forsvarets Militærpolitiavdeling (FMPA), utelukker ikke at kvinnelig militærpoliti oftere utsettes for sterk ordbruk og trakassering enn mannlige, men har ikke tilbakemeldinger eller statistikk over anmeldelser MP foretar som viser det.

– Det forekommer at man blir utsatt for ukvemsord når man som militærpoliti håndhever ro og orden eller griper inn ved lovbrudd. Det er nettopp denne type oppdrag og arbeidshverdag som militærpolitiet er utdannet for å håndtere, skriver Myhre i en e-post til Aftenposten.

Han tror likevel ikke at risikoen for dette legger noen demper på rekrutteringen til MP, der kvinner i mange år har utgjort en stor andel. Mange av dem ønsker å gå videre til sivilt politi.