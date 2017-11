Mann dømt til seks års fengsel for overfallsvoldtekt i Trysil

Ifølge tiltalen overfalt mannen den fornærmede kvinnen i nærheten av en parkeringsplass i alpinanlegget i Trysilfjellet den 4. mars 2017. Han la henne i bakken før han tvang henne inn i en bil og voldtok henne.

Mannen har nektet straffskyld, og hevdet i Sør-Østerdal tingrett at den seksuelle omgangen var frivillig. Ettersom det ikke var vitner til hendelsen, ble det ord mot ord. Retten trodde på kvinnen, og dømmer mannen til seks års fengsel, melder NRK.

Dommen samsvarer med aktors påstand, mens mannens forsvarer ba om frifinnelse.

Ifølge kanalen er den tiltalte mannen dømt for en fullbyrdet overfallsvoldtekt. Retten beskriver voldtekten som svært smertefull og fornedrende.

Retten mener også at handlingen var av en slik art at den kan medføre psykiske skadevirkninger både på kort og lang sikt. Retten vektlegger også at overgrepet varte i halvannen time og at den fornærmede kvinnen hadde dødsangst mens hun var innesperret i en liten bil.

I tiden etter voldtekten har kvinnen slitt med psykiske ettervirkninger og mannen dømmes i tillegg til å betale en oppreisning på 175.000 kroner.