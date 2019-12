– Hun var en snill kvinne, hun virket glad og harmonisk. Det som har skjedd, er et sjokk som kom helt uventet, sier Altayeb.

Han er en venn av familien og har kjent faren til de tre barna i flere år.

– Sist jeg møtte ham, var på fredag. Han var på jobb. Han gledet seg fordi han skulle slutte klokken 12 og dra hjem for å hente de to eldste barna for å ta dem med på Black friday på et kjøpesenter her borte, sier Altayeb.

Tidlig i høst reiste han sammen med trebarnsfamilien og flere andre med buss til Narvik for å delta på en sudansk festival i Narvik.

– Da kona hans kom til Norge, hadde hun med seg de to barna sine. Det yngste barnet fikk de her, sier han.

Uendret tilstand for de to yngste jentene

Mandag kveld ble en kvinne og tre barn hentet opp av sjøen ved Kvaløyveien i Tromsø. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet.

Kvinnen og en seks år gammel jente døde på sykehus mandag kveld.

Tirsdag opplyste politiet at den avdøde moren i 20-årene etterforskes for drap og drapsforsøk på sine tre døtre.

De to yngste døtrene på halvannet og fire år ble fløyet til Rikshospitalet og blir behandlet for livstruende skader. Ifølge NTB var tilstanden onsdag formiddag uendret for de to jentene.

– Ut ifra den informasjonen vi har fått fra Rikshospitalet, er tilstanden deres uendret. Den er fortsatt kritisk og livstruende, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til NTB onsdag formiddag.

Politiet jobber i dag videre med avhør, beslag, åstedsspor og å kartlegge nettverk, får Aftenposten opplyst.

Tente lys på stranden

Abdelmonem Altayeb forteller at det som har skjedd har gått inn på alle, og at sudanere i Tromsø-området har god kontakt med hverandre.

– Faren er i Oslo nå, sammen med de to barna sine. Vi vil sikkert samles når de er tilbake.

Tirsdag kveld hadde flere samlet seg på stranden der moren og de tre barna ble funnet i sjøvannet ni-ti meter utenfor. Det er omtrent 20 meter ned til fjæresteinene fra veien der barnevognen ble funnet.

Flere lys var tent og plassert i den kramme snøen, og enda flere ble tent av mennesker som samlet seg.

Ketil Blom Haugstulen

– Jeg bor rett på andre siden av veien her. Jeg har små barn og ble ganske preget av det som skjedde, sa en mann som trosset regnværet og tråkket seg gjennom den kramme snøen i mørket ned mot sjøkanten.

Ingen av dem Aftenposten var i kontakt med kjente familien, men alle ønsket å vise sin støtte og sympati med dem som er rammet.