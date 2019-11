Strømbrudd etter tung snø

– Vi har mange mannskaper ute og retter feil fortløpende. Når det er meldt om tung snø så vet vi at trær faller over strømlinjene, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

Hafslund Nett dekker Oslo, Akershus og Østfold. I dag har meldingene om strømbrudd tikket inn i rykk og napp. Akkurat nå er det 106 strømkunder i Normarka som er uten strøm. I løpet av dagen har 1451 kunder vært uten strøm på åtte ulike steder – så langt.

Kan se høyspentfeil

– Så lenge det er høyspentfeil så ser vi feilen selv. Men er det en feil på den siste strekningen inn til husstandene så vil vi ikke se det herfra, forteller Mroten Schau. Han sier videre at de som har registrert telefonnummeret sitt hos Hafslund vil få SMS om at det er en feil. Da behøver an ikke å foreta seg noe som helst.

– Noen steder er det tyngre å rette feil enn andre steder. Spesielt gjelder dette steder hvor mannskapene må ta seg frem i skogsterreng eller med snøscooter, sier kommunikasjonssjefen.