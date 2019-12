Plutselig ble telefonsamtalen avbrutt av et smell.

Hanne Unander hadde snakket med kjæresten Odd-Karl Stangnes, som bor på Skjervøyskjæret i Nord-Troms. Nå, ved 2-tiden natt til søndag, skjønte hun at det var alvor.

Hytten Stangnes bodde i, var blitt truffet av en bølge, og han måtte evakuere. Fra et fyrtårn i nærheten ringte han opp igjen for å bekrefte at det gikk bra. Så søkte han tilflukt i et lite batterirom, og dekningen forsvant.

Slik beskrives nattens drama på bloggen til Stangnes. Innlegget er skrevet av en kamerat.

Hytten revet bort av bølgene

Søndag ettermiddag er den tidligere profesjonelle fotballspilleren fortsatt strandet på fyret på skjæret.

Her skulle han bo i 365 dager. Men hytten som ble bygget for å overvintre i, finnes ikke lenger. Den ble søndag revet vekk av fem-seks meter høye bølger.

Hovedredningssentralen Nord-Norge koordinerer redningsaksjonen.

De voldsomme bølgene gjør det umulig å komme til fra sjøen. Planen er derfor å redde ham ut med helikopter, men heller ikke det er mulig slik værforholdene er søndag ettermiddag.

– Det er vanskelig å komme til på en forsvarlig måte. Retningen og hastigheten på vinden over øyene i nærheten gjør luften så urolig at det ikke er forsvarlig å gå inn med helikopter for å heise ham opp, sier Olav Bjørgaas fra Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Han håper at det åpner seg en mulighet i løpet av kvelden.

– Det ser ut til at vi får en periode utover kvelden der det løyer. Det innebærer ikke nødvendigvis mindre sjø, men mindre vind. Det bør bli mulig å løfte ham ut, sier Bjørgaas.

Pressevakt i Redningsselskapet, Hasse Lindmo, forteller at redningsskøyten «Oscar Tybring IV» i 12.30-tiden var ute og observerte skjæret.

– Vi har sett mannen på skjæret. Han er oppe og går og ser ut til å være i god behold, forteller han.

Mistet radiokontakt

Lindmo i Redningssentralen forteller at de har mistet radiokontakt med mannen.

– Men siden hytten ikke lenger finnes, kan man anta at han ønsker evakuering, sier han.

Han forteller at det har vært litt bedre vær på dagen, men at det igjen er blitt sterk kuling. I tillegg er mørket kommet.

Det var 6.15 søndag morgen at Redningsselskapet ble varslet om hendelsen. Da hadde Hovedredningssentralen Nord-Norge så vidt plukket opp et anrop fra mannen via en VHF-radio.

En redningsskøyte og et kystvaktskip ble sendt ut for å sjekke, men bølgene gjorde at de bestemte seg for å avvente situasjonen.

– Vi visste at mannen på skjæret var trygt på plass i et lite batterirom under fyrlykten, sier Lindmo.