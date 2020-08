Sparkesykkelbrukere advarer mot restriksjoner: Gøy, enkelt og fleksibelt med sparkesykkel

– Det ville være synd om de ble fjernet, sier Erik Stokkeland om Oslos sparkesykler. Men han og flere er åpne for mer ordnede parkeringsordninger.

Erik Stokkeland og Martina Wolna bruker ofte sparkesykkel når de forflytter seg i Oslo. Christian Breidlid

Nå nettopp

Debatten går høyt om de elektriske sparkesyklene om dagen. Det finnes rundt 10.000 av dem i Oslo. Noen snakker om kaos og etterlyser initiativ fra regjeringen for å få mer orden på dem. Andre vil ha byrådet eller politiet på banen.

Mens debatten ruller, gleder mange seg over tilbudet og lovpriser fordelene ved dem. Det viser en liten spørrerunde Aftenposten har hatt blant brukerne.

Espen Kristiansen setter stor pris på sparkesykkeltilbudet i Oslo. Christian Breidlid

Espen Kristiansen: Man slipper å sitte i en fullpakket buss

– Jeg bruker sparkesykkelen for å komme fra A til B.

– Er syklene et positivt innslag i bybildet?

-Ja, hvis folk klarer å sette dem fra seg slik at de ikke er til sjenanse for andre, er de et helt perfekt tilbud. Det går mye fortere enn om man går. Jeg bruker dem når jeg har dårlig tid. Hvis du bruker sparkesykkelen, slipper du å sitte i en fullpakket buss med dagens helsesituasjon. Jeg bruker mest bysykkel, men i dag har jeg litt dårlig tid, sier han og haster av gårde til frisøren.

Jeck Siasico jobber for Airbnb og mener sykkelen er praktisk når han kjører mellom ulike leiligheter. Christian Breidlid

Jeck Siasico: Den gjør det lett for meg på jobb

– Jeg bruker sparkesykkel ofte. Den gjør det lett for meg på jobb. Jeg jobber for Airbnb og må innom ulike steder. Med buss vil det ta meg mer enn ti minutter mellom ulike steder, med denne bruker jeg mellom tre til fem. Jeg kjøpte min egen for ett år siden. Jeg tar den av og til med på trikken eller bussen. Da folder jeg den sammen og bærer den. Men jeg foretrekker å bruke sparkesykkel. Hvis det går fortere enn 25 kilometer i timen, kan det være litt farlig, så jeg synes det er trygt med en fartsgrense.

Truls Oppedal mener syklene definitivt er kommet for å bli. Christian Breidlid

Truls Oppedal: Tror folk blir sure om det kommer restriksjoner

– Jeg bruker sparkesykkel ofte. Det vil jeg si.

– Hva er fordelen med dem?

– Du kommer deg kjapt fra A til B med den.

– Hva vil skje om man skulle vedta mange restriksjoner?

– Da tipper jeg folk kommer til å bli litt sure, og så tror jeg flere kommer til å gå til innkjøp av sykkel privat.

– Er de kommet for å bli og brukes i byen?

– Definitivt!

Katinka Asplin bruker sykkelen mest på fritiden. Christian Breidlid

Katinka Asplin: Man kunne gjort noe med parkeringen

– Jeg bruker sparkesykkel relativt ofte. Mest på fritiden. Jeg bruker Bysykkel mye også. Men sparkesyklene er tilgjengelige overalt. Bysyklene må du lete deg frem til, og de må parkeres på gitt steder. Når du ikke helt vet hvor du skal, er det greit med sparkesykkel.

– Bør markedet være som det er, eller bør det reguleres på noen måte?

– Jeg har lagt merke til at folk er irritert over at de ligger slengt overalt. Det kunne man gjort noe med.

Erik Stokkeland har Martina Wolna som medpassasjer. – Vi pleier å bruke den sammen, sier hun. Christian Breidlid

Erik Stokkeland: Det er gøy og enkelt

– Det er gøy og enkelt å bruke. Etter å ha vært på trening, får man frisk luft i pannen. Sparkesykkel er veldig praktisk når man skal til butikken og f.eks. rekke noe før den stenger. Det er også veldig fleksibelt. Du starter og parkerer nesten hvor du vil. Du slipper å finne en eller annen buss eller en sykkelparkering. Jeg har ikke noe imot om man finner noen lure ideer om hvordan de skal parkeres bedre, men det hadde vært synd om de ble fjernet.

Thilde Fredriksen bruker sykkelen enda mer i California, der hun bor til vanlig, enn i Norge. Christian Breidlid

Thilde Fredriksen: Greit med tilbud hele døgnet

– Det er veldig enkelt å komme seg rundt med den -og billig. For meg som bor utenfor byen, er det ikke så lett å komme seg rundt med kollektivtransport i Oslo. Da er det greit med et tilbud som er der hele døgnet. Til vanlig bor jeg i California. Der bruker jeg den hver dag. Det er ikke alltid brukerne som slenger dem fra seg, men andre som dytter dem over ende. Brukerne blir skadelidende om det kommer mange restriksjoner. Men i det lange løp må man finne løsninger som funger for alle.