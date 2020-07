Nordmenn strømmer over grensen for å handle

EDA/CHARLOTTENBERG (Aftenposten): Ved midnatt opphørte karanteneplikten for nordmenn som har vært i Värmland i Sverige. Få timer strømmet nordmenn over grensen for å sikre seg billig bacon og energidrikk.

Johann Mathiassen og Stian Sivertzen har kjørt helt fra Flekkefjord til Eda for å fylle opp bilen med energid Martin Slottemo Lyngstad

25. juli 2020 10:16 Sist oppdatert nå nettopp

Tilstrømningen skjer etter at regjeringen fredag gjorde om Värmland, som grenser mot Norge, til grønn sone. Det betyr at koronasmitten anses som så lav at nordmenn kan reise frem og tilbake over grensen uten å bli pålagt karantene.

Aftenpostens team i Värmland melder om en jevn strøm av norskregistrerte biler over grensen mot Charlottenberg over klokken 09 lørdag. Ved Systembolaget er det voksende kø, og parkeringsplassen ved Eurocash er i ferd med å fylles opp med biler fra nabolandet.

Tall fra Statens vegvesens trafikktellestasjon på E16 Øyermoen, som ligger et par kilometer fra grensen, viste at trafikken mot Sverige fra klokken 07 til 08 lørdag morgen var fem ganger større enn for én uke siden.

Voksende kø ved Systembolaget lørdag morgen. Martin Slottemo Lyngstad

– Vanligvis drar vi til Svinesund

Johann Mathiassen og Stian Sivertzen har kjørt helt fra Flekkefjord til Eda, som ligger noen mil øst for Kongsvinger. De skal blant annet kjøpe energidrikk, og fyller opp bagasjerommet på en BMW stasjonsvogn.

– Vanligvis drar vi til Svinesund, men nå måtte vi komme hit, sier Mathiassen.

Barndomsvennene startet kjøreturen ved 21-tiden fredag. De overnattet på norsk side av grensen og passerte grensen rett før kl. 07.

– Vi har ferie. Så nå kjører vi innover mot Charlottenberg for å se om det er noe mer vi trenger å handle. Vi tar det helt med ro, sier de to. De sier at de vil kjøre hjemover i ettermiddag og regner med å bruke 8–9 timer på turen.

Les også Nordmenns harryhandel sto for over 80 prosent av omsetningen. Sliter med å skaffe nok kjøtt til grensen åpner.

Koronasmell ga 80 prosent omsetningsfall

Supermarkeder i Charlottenberg har det siste døgnet jobbet på spreng for å fylle på varer og forberede seg på storinnrykk av nordmenn.

Enkelte av de store supermarkedene i Charlottenberg-området opplyser at en stor delomsetningen kommer fra nordmenn som krysser grensen.

Lina Eriksson jobbet fredag med å sørge for at det var nok kaffe i hyllene på Maximat før nordmennene rykket inn på lørdag. Maximat

– Det er ingen hemmelighet at vi eksisterer på grunn av nordmenn. Så da koronaen kom, mistet vi 80 prosent av omsetningen, sa Tobias Lindh, markedssjef på Hypermat i Charlottenberg, til Aftenposten fredag.

59 år gamle Roger Karlsen er også på Eurocash i Eda lørdag morgen. Han forteller at han la på hjul fra Hamar litt etter kl. 06.30 i dag. Han har kjøpt sigaretter og tar seg en røyk utenfor butikken.

Roger Karlsen er i Sverige for å kjøpe billig tobakk. Martin Slottemo Lyngstad

– Tidligere var jeg i Sverige en-to ganger i uken for å delta på dansefestivaler. Da kjøpte jeg også røyk. Nå har jeg betalt over 130 kroner for en 20-pakning i Norge. I Sverige koster det rundt 60 kroner, sier han.

Tollvesenet: Vær forberedt på kø og ta med pass

Alle som velger å reise over grensen for å handle vil bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Det betyr også at alle som reiser må ha gyldig legitimasjon, og Tolletaten anbefaler pass.

– Ja, deler av Sverige har jo blitt grønt, men resterende av Sverige er rødt. Det betyr at personkontrollen vil fortsette. Regjeringen fraråder reiser til utlandet. Hvis mange reiser til utlandet i morgen, så vil det bli kø ved retur. Det er ikke tvil om det, sier fungerende seksjonsleder Bjørn Hansrud ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen fredag.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding