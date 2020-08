12 personer mistet livet i drukningsulykker i juli

Seks færre døde i drukningsulykker i juli i år enn i juli i fjor. Redningsselskapet mener det dårlige juli-været i år kan ha bidratt til nedgangen.

– Været påvirker drukningsstatistikken. De 15 drukningsulykkene i juni fant sted i siste halvdel av måneden, da det ble usedvanlig varmt og fint vær. Juli har derimot vært både kaldere og våtere enn normalt i Sør-Norge, og antallet drukninger ligger under snittet for måneden, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet i en pressemelding.

Mens 12 personer døde i drukningsulykker i år, døde 18 i drukninger i 2019 og 17 i drukninger i 2018. Begge de to foregående årene var juli både varm og tørr.

Av de 12 som døde i drukningsulykker i juli i år, var det ti menn, en kvinne og en snart to år gammel gutt.

Totalt har 57 personer mistet livet i drukningsulykker i år. Det er to flere enn på samme tid i fjor.