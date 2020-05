I dag åpnet «hemmeligheten» på Hovedøya

Det drypper fra taket. I mørket foran oss snirkler tunnelen seg 200 meter rett inn i Hovedøyas indre. Den grønne plastkanoen skjærer lydløst gjennom det grumsete vannet. Med jevne mellomrom dunker kanoen inn flytende rustne metallgjenstander, trolig rester av gassmasker, som vitner om hva som en gang i tiden foregikk her inne.

I dag forbinder nok oslofolk flest Hovedøya med bading, båtliv og klosterruiner. Det mange kanskje ikke kjenner til, er øyas militære forhistorie. Under andre verdenskrig anla tyskerne en hel militær «landsby» her ute. Men et av tyskernes anlegg har lenge vært ukjent for allmennheten.