Redd Barna om barn og kvinner i IS-områder: – Vi frykter at liv kan gå tapt

Mandag kunne Aftenposten fortelle at to søstre fra Bærum er funnet i live i Syria. Tilsammen har de tre barn mellom 2 og 4,5 år. Redd Barna mener at disse, både mødre og barn må hentes hjem til Norge. De sier det haster.

– Det haster veldig med å få hjem de andre også. Hjemhentingen av de fem foreldreløse barna viser at det lar seg gjøre, så lenge det er politisk vilje for det, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Uenighet i regjeringen

En kartlegging Aftenposten har gjort tidligere viser at minst 40 barn bodde i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak. Flere av dem bor nå i flyktningleieren Al Hol i Syria.

Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet, er glad for at norske myndigheter har hentet hjem de fem foreldreløse barna, men mener det ikke er nok.

– Nå har Norge vist at det er mulig å hente barn hjem og vi forventer at norske myndigheter holder trykket oppe og henter hjem resten av barna og mødrene deres.

En situasjon hvor barna må bli igjen der nede, er ikke holdbar, mener hun.

Afshin Ismaeli

– Vi vet at situasjonen for barna er veldig bekymringsfull der nede, og den vil ikke bli noe mindre alvorlig med tiden. Hvis norske myndigheter lar de bli igjen der nede, etterlater de dem i en veldig usikker situasjon.

Det er stor uenighet blant regjeringspartiene om hva de skal gjøre med de resterende barna som sitter igjen i Syria.

KrF vil ikke skille mødre og barn, og vil derfor hente både barna og mødrene deres hjem. Frp godtar bare å hente hjem foreldreløse barn. Venstre vil hente hjem alle barna, uavhengig av om mødrene er i live.

Fakta: Fremmedkrigere fra Norge Rundt 100 personer, kvinner og menn, reiste til IS-kontrollerte områder, ifølge PST (Politiets sikkerhetstjeneste). De første dro i 2012. 40 kom tilbake til Norge, noen få dro til andre land. 30 er blitt drept. 30 ble igjen, derav ca. 10 kvinner. Minst 40 barn med rett til norsk statsborgerskap er blitt født i IS-regimet. Kilde: Aftenpostens kartlegging i 2017. X

Frykter for livet deres

Aftenposten kunne mandag fortelle at de fem barna ble passet på av de to søstrene fra Bærum. Historien deres har fått mye presseomtale i Norge de siste årene etter at den ble fortalt av Åsne Seierstad i boken To søstre.

Den yngste av søstrene «Leila» forteller at det er uaktuelt å gi fra seg datteren sin.

– Vi har opplevd grusomme ting. Hvis de tar fra meg datteren min, kan hun bli enda mer skadet, sier Leila.

Redd Barna mener både mødre og barna må hentes hjem til Norge.

– Vårt prinsipielle syn er at barn med norsk statsborgerskap må hentes hjem med mødrene sine, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Lange sier at de er redde for konsekvensene om barna blir værende i leiren over tid.

– Det er helt uholdbart å la de resterende barna bli igjen der nede. Mange av barna er underernærte og veldig tynne. Vi frykter at liv kan gå tapt om de blir sittende lenge i leiren. Barn tåler mye dårligere enn voksne å være underernært over tid, sier hun.

Interpol

Mødrene må med

– Når de kommer til Norge må politiet vurdere hva slags løp som venter for mødrene. Og barnevernet må vurdere om mødrene er de beste omsorgspersonene for disse barna, fortsetter hun.

Hun mener det kan være skadelig for allerede traumatiserte barn å bli skilt fra mor.

– Fra et barns perspektiv er det mye bedre å vite at mor er i fengsel i Norge enn å være usikker på om mor er i live. Og den potensielle skyldfølelsen de kan få, at mor måtte være igjen for at jeg skulle leve.

– De har bodd i krigsområder, flyktet og sett bestialske handlinger, men det kan gå bra med dem hvis de får den oppfølgingen de kan få i Norge.

Umenneskelig å hente bare barna

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi og har gjennom mange år arbeidet med barn i krigssituasjoner. Nå er han tilknyttet Klinikk for krisepsykologi Bergen. Han er klar på at de tre barna til de to søstrene fra Bærum, som nå er lokalisert i flyktningleiren, bør få komme hjem med sine mødre.

– Det er det eneste riktige i denne situasjonen. Å insistere på at de skal komme uten mødrene synes jeg er uholdbart, ja, umenneskelig. De voksne får ta ansvar for sine handlinger. Barn med mødre i fengsel har vi erfaring med i Norge.