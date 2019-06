I natt: Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025

Forslaget om å avvikle næringen innen 1. februar 2025 ble vedtatt med 101 mot 68 stemmer etter flere timer med debatt i Stortinget.

– Jeg synes det er dypt tragisk, og jeg synes det var tungt at stortingsflertallet var villig til å vedta noe sånt mot en hel næring, sier Pollestad til Nationen.

Avviklingen av pelsdyrnæringen var Venstres store seier i Granavolden-plattformen, mens KrF fikk gjennom innstramming i abortloven, som også ble vedtatt natt til fredag.

– Gledens dag

– Dette er en gledens dag for dyrene, vi har kjempet i 17 år for bedre dyrevelferd. Dette er litt uvirkelig, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V) i en uttalelse til NTB.

Hun sier også at det var på høy tid å avvikle næringen.

– Jeg er samtidig skuffet over Arbeiderpartiet. De har pelsdyrforbud i partiprogrammet sitt og har i alle år sagt at de kjemper for dyrene. Men i dag gikk de sammen med Sp og stemte mot forbudet. Det er overraskende og skuffende, sier Melby.

Ap reagerer

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland reagerer på Melbys utspill.

– Vi er for avvikling av pelsdyrnæringen, og vi stemte for lovforbudet, men vi stemte imot lovens overskrift fordi vi mener det er svakt av regjeringen at de ikke har evnet å lovfeste en rett til en anstendig erstatningsordning, sier Aasland til NTB.

Han sier at dette var også noe han sa før voteringen i den fullsatte stortingssalen torsdag kveld.

Krever mer erstatning

Også Senterpartiet har påpekt at erstatningen regjeringen har lagt på bordet, ikke er god nok. Årsaken er at avviklingen vil få store økonomiske konsekvenser for pelsdyrbøndene.

Pelsdyrbøndene har reagert skarpt på forslaget til kompensasjon, som imidlertid er blitt jekket opp en rekke ganger, senest torsdag. Norges Pelsdyralslag har uttalt at det ikke er godt nok.

Pelsnæringen anslår at avvikling vil koste minst 2,3 milliarder kroner, et høyere anslag enn det regjeringen selv har levert.

Spørsmålet om hvor mye kompensasjon bøndene skal få, kan komme opp på nytt i Stortinget. Pelsdyralslaget har varslet at de vil gå til retten for å ivareta næringens interesser.