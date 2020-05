Livet på Oslo S er på full fart tilbake til normalen. På perrongen til Østfoldbanen venter mange på toget. Inne i lokaltogene var det inntil nylig god plass. Nå fylles vindusplassene raskt opp.

– Vi må hele tiden be passasjerer bruke alle innganger og vogner slik at plassen utnyttes. Vi ber også om at de ikke alle reiser på de travleste tidene, at de vurderer andre avganger eller bruker andre tog. Men vi kan ikke be reisende med gyldig billett om å gå av på grunn av mange passasjerer, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.