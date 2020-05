Nordmenn i utlandet hentes hjem på smekkfulle fly, til tross for råd om tomme midtseter

Sist helg fløy SAS en full maskin fra Malaga i Spania til Oslo. Flere passasjerer reagerer på at de ikke kunne holde avstand om bord, og at alle setene var opptatt.

«Stappfullt fly, og vi sto som sild i tønne ved ombordstigningen», skriver en passasjer på den lukkede Facebook-siden Nordmenn på Costa del Sol. Andre melder på samme side at de opplevde flyturen som skremmende fordi det var så fullt.

Anbefalingen fra helsemyndighetene om minst 1 meters avstand mellom personer kan fravikes på fly fordi ventilasjonsanleggene er så gode, står det i Helsedirektoratets veileder for luftfarten fra 28. april. Smittevernmyndighetene anser at risikoen for smitte er lav, men anbefaler at midtsetene holdes tomme for å sikre avstand mellom passasjerene. Folk i samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Flyr nordmenn hjem fra utlandet

Etter at ordinære utenriksflyvninger ble innstilt som følge av pandemien, har regjeringen samarbeidet med Widerøe, SAS og Norwegian om å få nordmenn hjem fra utlandet. Staten har dekket flyselskapenes merkostnader ved å fly avganger som ellers ville vært innstilt.

Nordmenn er hentet hjem fra hele verden, spesielt mange fra populære feriedestinasjoner som Sør-Spania og Kanariøyene.

Fulle ekstra-flighter

– Disse ekstra-flightene har vært relativt fulle i retning Norge. Flighten fra Malaga lørdag var booket før smittevernveilederen kom forrige uke, sier pressekontakt John Eckhoff i SAS.

– Flere melder om trengsel om bord ved på- og avstigning på flyet fra Malaga?

– Hvis folk reiser seg opp og skaper trengsel i midtgangen, kan det bli episoder, sier Eckhoff.

Han minner om at passasjerene må etterkomme oppfordringer fra besetningen og selv bidra til å holde avstand til medpassasjerer ved på- og avstigning, sørge for god håndhygiene og hosteetikette.

– Men ingen som er syke eller har symptomer, skal om bord i et fly, sier han.

I dialog om smittevern

– Vi er opptatt av sikkerhet, og at flyreisen skal oppleves som god. Vi er i dialog med myndighetene om hvordan vi best kan håndtere smittevern om bord. Hvis midtsetet må holdes tomt, forsvinner en tredjedel av setene vi kan selge, og da må mange nordmenn som ønsker å få fly hjem, vente enda lenger.

Han sier at SAS i hovedsak klarer å spre passasjerene på flyvninger innenlands fordi de fleste flyvningene i Norge har få mennesker om bord.

Terje Pedersen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at de forventer at disse flyvningene skal følge veilederen for luftfarten. Men han sier samtidig at han forstår at det er mer krevende på utenlandsflyvninger, fordi det er et sterkt ønske å få nordmenn hjem.

Og:

– Kommer du fra Malaga, skal du direkte i karantene 14 dager, sier Hareide.

– Nettopp fordi vi har ordningen med karantene, er det forståelig, men ikke ønskelig med fulle fly, sier han.

Om kapasiteten reduseres vil det være nordmenn som ikke kommer hjem. Det er kjent fra flyvninger i Sør-Amerika, ifølge Hareide.

– Hvem skal betale for det når midtsetene står tomme?

– Det er jo statlige penger som sikrer det flytilbudet vi har. Så vi er nok allerede inne og betaler på det. Når det gjelder å få nordmenn hjem, er det jo staten som betaler for det. Det vil si at om du flyr fra Malaga og midtsetet står tomt, så skal staten dekket dette.

– Forstår du at noen blir redde, føler det ubekvemt å sitte i et fullt fly?

– Ja, det kan jeg forstå, og det er derfor vi har kommet med denne veilederen, sier Hareide og sier luftfartsaktørene har vært veldig positive til veilederen.

– De ønsker jo at folk skal føle seg trygge, og for de ansatte som jobber om bord på flyene er det veldig viktig med trygge rammer.

Følger de veilederen, så er det å reise på fly trygt, fastslår Knut Arild Hareide.