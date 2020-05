Høie: – Vi er nødt til å ta i bruk nye metoder for å redusere smitten

Bent Høie, helse- og omsorgsminister, sier at den viktigste grunnen til innføringen av Smitteappen er å stoppe smitte når samfunnet åpner.

– Vi er nødt til å ta i bruk nye metoder for å redusere smitten, i tillegg til lenge brukte metoder, som håndvask, sier Høie.

– Smitteappen skal advare deg hvis du har vært i nærheten av personer med smitte. Rask sporing av smitte er en del av beredskapen når landet vårt åpner opp. Smittestoppappen kan bli et godt verktøy i den sammenheng, men det må også bli et bedre verktøy.

– Vi må tørre å utvikle nye metoder for å stoppe smitte og død, men vi må også tåle kritikk. Derfor opprettet vi en ekspertgruppe, som skulle ettergå appen og foreslå forbedringer, sier Høie.

– Personvernet er foreløpig ikke godt nok

Jeanine Lilleng, leder for ekspertgruppen, sier at det ikke er noe software i verden som er perfekt.

– Sikkerheten er blitt bedre og bedre siden Smitteappen ble lansert. Det er en siste funksjonalitet som det jobbes med, som vil være på plass om en ukes tid. Når den er på plass, er vi veldig sikre på at sikkerheten er god nok, sier Lilleng.

– Vi konkluderer med at den foreløpig ikke ivaretar personvernet godt nok. Men det jobbes kontinuerlig med å forbedre dette. Vi mener det bør være mulig å lagre mindre data enn det som lagres i dag, sier Lilleng.

FHI: – Vi planlegger å korte ned lagringstiden

Gun Peggy Knudsen, fungerende assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, sier at de nå planlegger å korte ned på lagringstiden av personverninformasjon i appen, som nå er på 30 dager.

– Vi er enige i at det gjenstår enkelte forhold som skal forbedres, og det jobber vi med. Vi mener imidlertid at personvernet er godt ivaretatt. Ved at dere sender inn informasjon via appen, kan vi etter hvert se mønstre om bevegelser og hvordan smitten sprer seg i samfunnet, sier Knudsen.

Barneidretten åpner tidligst 1. juni

Regjeringen har gitt FHI og Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om barneidretten kan åpne opp igjen allerede 1. juni.

– 15. juni er den seneste datoen, men det kan skje før det. Beslutningen om når barneidretten vil åpnes, vil basere seg på endelig beslutning fra Helsedirektoratet og FHI, sier Høie.

Mæland: – Jeg vil takke Nav

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland fortalte at det er noen lyspunkter på arbeidsmarkedet.

– Det er krevende tider i arbeidsmarkedet, men det er bra at det ser lysere ut på arbeidsmarkedet. 372.500 personer er registrert som arbeidssøkende nå, det er 17.000 færre en for en uke siden, sier

– Jeg vil takke varmt de ansatte i Nav, som forsøker å få ordninger på plass, samtidig som alle som venter på svar fra Nav har vært veldig tålmodige. Det er nå 4050 søknader om dagpenger hos Nav, sier Mæland.