Universitetsrektor vil flytte studenter og ansatte fra Lillestrøm til Oslo

I et brev til fakultetsstyrer, sentre og studentparlamentet ber Rice om deres vurdering av om Oslo Met skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller i Lillestrøm fram til 2043 eller en samlokalisering i Pilestredet, skriver Khrono.

– Slik det ser ut nå, mener jeg at samlokalisering i Pilestredet vil gi Oslo Met de beste mulighetene for virksomhet i framtiden. Jeg heller derfor i retning av å ikke inngå ny leiekontrakt på Kjeller. Det er imidlertid viktig for meg å få organisasjonens vurdering av dette før jeg kan fremme en sak for universitetsstyret, sier Rice.

Planen er å legge fram saken for universitetsstyret for vedtak 12. mars.

Dagens leiekontrakt går fram til august 2023 med en årlig leie på 52 millioner kroner. Den nye, framforhandlede avtalen med gårdeier Hemfosa gir et husleiekutt på 20 millioner kroner, ifølge Khrono.

200 ansatte har sin hovedarbeidsplass på Kjeller. I underkant av 3.000 studenter er registrert med tilhørighet til studiestedet.