(Stavanger Aftenblad): 16. februar 2008 ble en kvinne i 30-årene utsatt for en brutal voldtekt av to menn da hun var på vei hjem fra byen. Hun ble slått og holdt over nese og munn til hun mistet bevisstheten. Deretter ble hun holdt fast av en av mennene, mens den andre forgrep seg på henne.

Politiet satte i gang en storstilt etterforskning, men først flere år senere skulle gjennombruddet komme, skriver Stavanger Aftenblad.