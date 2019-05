PST undersøker selen til «spionhvalen»

Hvalen ble oppdaget av fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark svømmende rundt med en sele. Ifølge fiskerne var den meget tam og søkte kontakt med mennesker. Oppdagelsen av hvalen har fått internasjonal oppmerksomhet.

Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) tror man at hvalen kan komme fra den russiske marinen som har hatt en tradisjon med å bruke dyr som for eksempel hvaler i sine eksperimenter. Av lokalbefolkningen i Finnmark har hvalen derfor fått klengenavnet «Hvaldimir».

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor TV 2 at de har mottatt selen, og at de nå gjør undersøkelser.

– Vi må innrømme at å undersøke utstyr festet til hvaler ikke er dagligdags for PST. Det er usikkert om vi vil finne noe, sier kommunikasjonssjef i PST, Martin Bernsen, til kanalen.

Selen som var festet rundt hvalen var utstyrt med feste for GoPro-kamera, og på spennen står det at den er produsert i St. Petersburg. Men den russiske militæreksperten Viktor Baranets, oberst i reservestyrkene, sier ifølge BBC at det neppe er snakk om noen form for spionasje.

– Hvis vi brukte denne hvalen til spionasje, tror du virkelig at vi ville påført den et telefonnummer med beskjeden om å ringe oss, spør han lakonisk.

PST opplyser at det per nå ikke foregår en kriminaletterforskning mot «Hvaldimir».