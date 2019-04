Politiet inviterer til russeforeldremøte på Facebook

– Politiet har dessverre ikke mulighet til å nå ut til alle skoler og foreldre fysisk. Vi ønsker derfor å invitere til Norges største foreldremøte i form av et livestreamet møte på Facebook, sier seksjonsleder Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

Under det digitale møtet skal politiet prate om hvordan foreldrene bør kommunisere med barna sine i forkant av russetiden og om hva de må være oppmerksomme på.

Politiet vil også by på råd om mat, drikke, transport og bekledning. Faren for overstadig beruselse, vold og voldtekt vil bli også bli et tema.

– Vi håper at foreldre som i år har russ i huset, deltar for å få gode tips og råd fra politiet. En god dialog med foreldrene er avgjørende for det forebyggende arbeidet politiet gjør opp mot barn og ungdom, sier Elnæs.

Møtet strømmes på Facebook-siden «Politiet i Norge» torsdag klokken 19.30.