Mann pågrepet for overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn

Overfallet skjedde søndag 24. mars, og politiet har siden fått inn en rekke tips i saken.

Det var DNA-spor sikret fra åstedet som felte mannen, som ble pågrepet ved 19-tiden mandag.

Onsdag i forrige uke var DNA-profilen klar, men Kripos fant ingen treff i Norge.

Interpool ble kontaktet, og mandag kom beskjeden fra Bucaresti om treff på rumensk statsborger som oppholder seg i Norge:

– Vi vet at han kom til Norge i januar, og at han om kort tid skulle forlate landet. Det var derfor nødvendig med en rask pågripelse, sa politiadvokat Lise Dalhaug på en pressekonferanse i Tønsberg tirsdag formiddag.

Flyselskapet Wizzair flyr direkte mellom Sandefjord lufthavn Torp og Bucaresti to ganger i uken.

Per Annar Holm

Kjent av politiet i hjemlandet

Saken ble også omtalt på TV 2s «Åsted Norge» mandag kveld, men på dette tidspunktet var det allerede gått tre timer siden mannen ble pågrepet.

– Det var DNA sikret fra åstedet som gjorde at vi så raskt fant frem til siktede. Dette betyr også at han er kjent av politiet fra hjemlandet, og vi har anmodet Kripos om bistand for å få flere opplysninger fra Romania, sier Dalhaug.

Økt patruljering

Siktede er i begynnelsen av 20-årene, og har bodd i nærheten av åstedet på Sem i Tønsberg de siste månedene.

Politiet sier de ikke vet grunnen til at han var i Norge. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

Politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg sier at de den siste tiden har økt patruljeringen i området:

– Når vi nå har pågrepet siktede er det ingen grunn til fortsatt engstelse i nærområdet, men i samarbeid med Tønsberg kommune vil vi gjennomføre et informasjonsmøte med beboerne, sier Holt.

Ble overfalt på kveldstur

Kvinnen var ute og gikk en kveldstur da hun ble overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem vest for Tønsberg sentrum.

Overfallet skjedde mellom klokken 21.30 og 21.45 søndag 24. mars.

Fornærmede har forklart at hun gikk og trillet på en barnevogn da hun ble truet av en mann med en skarp gjenstand, muligens et skrujern, i Olav Digreis vei i området Langerød/ Gamle E-18 syd for Sem sentrum.

– Naboer hørte at kvinnen skrek og ropte, og dette kan ha bidratt til at overfallet opphørte, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB samme kveld.

Gjerningsmannen hadde på seg en refleksvest da han flyktet fra åstedet.

Erkjenner ikke straffskyld

– Min klient ble tatt i et kort avhør mandag kveld. Han erkjenner ikke straffskyld, sier den siktedes advokat, John Anders Hasle.

Siden Hasle er i Bergen, bistås den siktede av advokat Robert Wagner i Advokatfirmaet Hasle.

– Siktede var ikke kjent med at politiet satt med DNA-profilen hans sikret fra åstedet da han ble tatt i avhør, sier politiadvokat Dalhaug.

Mannen har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet, opplyser Dalhaug på pressekonferansen, men politiet vil gjøre nye forsøk før fengslingsmøtet.

Kvinnen har fått tett oppfølging av helsepersonell etter overfallet.

Per Annar Holm

Har levd i frykt

Kvinnens bistandsadvokat, Torunn Haug, sier at hennes klient er veldig lettet over pågripelsen.

– Hun har levd i frykt for å møte ham igjen, sier Haug.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett onsdag klokken 12.

Politiet ba om tips i saken. De gikk ut med en fantomtegning og opprettet også en egen tipstelefon, ifølge Tønsbergs Blad.

I løpet av den siste uken har politiet mottatt over 30 tips.

Politiet sier i en pressemelding at det er blitt gjennomført både taktisk og teknisk etterforskning, og at det er foretatt rundspørringer i området. Kripos bistår lokalt politi i etterforskningen.