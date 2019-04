Vått og mildt i mars

Mars 2019 får dermed en solid plassering på listen over de ti våteste mars-månedene siden 1900.

Noen stasjoner på Østlandet fikk nesten tre ganger mer nedbør enn normalt. Aller våtest var det i Hordaland. Ved stasjonene Gullfjellet, Øvstedal og Opstevit i fylket, ble det målt totalt 475,8 mm, 381,6 mm og 346,9 mm i mars.

Den høyeste døgnnedbøren var 96,1 mm og ble målt 29. mars på Storforshei i Nordland.

1,2 grader over normalen

Et par stasjoner i Nord-Norge og i Trøndelag fikk rundt 75 prosent nedbør av normalen. Tørrest var det i Cuovddatmohkki og Kautokeino i Finnmark og Otta – Skansen i Oppland. Ved disse stasjonene kom det bare 10,7 mm, 13,3 mm og 11,4 mm nedbør den siste måneden.

Temperaturene var 1,2 grader over normalen over hele landet i mars. Vi legger dermed bak oss den tolvte måneden på rad hvor temperaturene har ligget over normalen. Det har bare skjedd fem ganger tidligere siden 1989.

Relativt varmest var det på Sørlandet og sørlige strøk på Østlandet, hvor temperaturene lå 3–4 grader over normalen. En del stasjoner i Troms og Nordland lå imidlertid opptil én grad under normalen.

Varmest i Rogaland

Den høyeste maksimaltemperaturen var 18,2 grader og ble målt 27. mars på Sigdal – Nedre Eggedal i Buskerud. Den laveste minimumstemperatur var -36,1 grader. Den ble målt 8. mars på Suolovuopmi – Lulit i Finnmark.

De varmeste stasjonene var Sola og Fister – Sigmundstad i Rogaland, med en gjennomsnittstemperatur på fem grader (2,3 og 2,4 grader over normalen). Kaldest var det i Gamanjunni i Troms (-11 grader), Gamanjunni og Sihccajavri i Finnmark og Sjufjellet i Troms (-10,3 grader) og Karasjok – Markannjarga i Finnmark (-9,9 grader).

Svalbard lufthavn hadde en middeltemperatur på -12,6 grader i mars, som er 3,1 grader over normalen. Svalbard har nå hatt 100 måneder på rad med temperaturer over normalen.