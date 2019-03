Øredøvende taushet rundt Frode Bergs sak

– Jeg regner med at de har gode grunner til å opptre som de gjør. De har i enkelte faser, også av oss, blitt opplevd som veldig forsiktige. Men jeg har ikke noen grunn til å felle noen dom over det, sier Bergs norske advokat Brynulf Risnes til NTB.

– Det er overveiende sannsynlig at det foregår noe på bakrommene, og jeg har stor forståelse for at de ikke vil ha offentlighetens lys inn dit. Det kan hende de har avveininger som bygger på ting jeg ikke kjenner til, sier han.

Tirsdag starter rettssaken mot nordmannen, som siden 5. desember 2017 har sittet fengslet i Moskva. Spørsmålet er om en forventet domfellelse kan skape ny bevegelse i saken og bringe Berg hjem til Norge.

Samtidig får den norske etterretningstjenesten kritikk for angivelig å ha sendt en tidligere norsk grenseinspektør på et oppdrag han ikke var skikket til eller innså rekkevidden av.

«Risikofylt, skjødesløst, kynisk»

I boken «En uvanlig spion» skriver TV 2-journalist Øystein Bogen at planen med å sende «en norsk pensjonist inn i fiendeland uten diplomatisk dekke» fremstår som et spøkelse fra den kalde krigen.

– Det var risikofylt, nesten skjødesløst i sin utførelse og kynisk på grensen til det desperate, skriver han.

Bogen understreker at det virkelige bildet i Berg-saken kan være mer nyansert. Men norske myndigheters taushet har ført til at den best tilgjengelige informasjonen til nå har kommet fra Berg selv, hans advokater og FSB, argumenterer han.

– Disse opplysningene gjør det nesten uunngåelig å trekke den konklusjonen at i denne saken har E-tjenesten, og med det Norge, gått på en kjempesmell.

– En skam

I sin bok «En god nordmann» refererer Bergs venn, journalisten Trine Hamran, et intervju med Bergs forsvarer Ilja Novikov, som ikke tror nordmannen kunne gått gjennom noen form for opplæring.

– Grunnen til det var at Frode hadde virket så forvirret den første tiden etter pågripelsen. Dessuten hadde han innrømmet en hel del detaljer i de første avhørene. Dette ville en trent spion aldri ha gjort, mente Novikov ifølge boken.

Han konkluderer med at Berg ikke kunne være noen «reell spion».

– Han var sendt uforberedt til Russland. Uinformert og uten instruksjon, og det er en skam, mente Novikov.

Knusende dom

Tidligere redaktør Harald Stanghelle skrev i en kommentar i Aftenposten i november i fjor at «hvis vi skal tro de åpne kildene, er arrestasjonen av Frode Berg rett og slett et resultat av en skandale som Forsvarets etterretningstjeneste har signert».

– Frode Berg-saken er en amatørmessig norsk etterretningsoperasjon der alt gikk galt, skrev Dagbladets tidligere sjefredaktør John Arne Markussen i april i fjor.

E-tjenesten ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Dette er en konsulærsak. Vi henviser til UD, sier talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

«Konsulær sak»

Men også Utenriksdepartementet har ligget svært lavt i saken og beskrevet situasjonen rundt Berg som en «konsulær sak». UD er også forelagt denne artikkelen.

– Utenrikstjenesten gir konsulær bistand til Frode Berg, blant annet gjennom besøk i fengslet og praktisk bistand, sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i UD.

– Ambassaden i Moskva vil være til stede som observatør under rettsmøter hvis det gis tillatelse til dette av russiske myndigheter, sier hun til NTB.

På spørsmål om hva UD vil gjøre for å få Berg hjem til Norge når eventuell dom i saken foreligger, svarer Enstad:

– Vi ønsker ikke å spekulere i utfallet av en rettssak.

Bergs støttespillere håper statsminister Erna Solberg (H) tar opp saken når hun om vel én uke trolig møter Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg kommer ikke til å snakke om hvilke saker vi tar opp med Russland før vi har møtet. Det er et generelt prinsipp vi kommer til å ha, sa Solberg til NTB onsdag.