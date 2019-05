Mann fikk revet av hånden i saluttulykke i Mysen

Mannen i 50-årene ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse hvor han var under operasjon i 14.30-tiden fredag.

– Det er snakk om avriving av hånd eller arm. Den andre personen, en mann i 20-årene, ble kjørt til sykehuset i Østfold med overfladiske splintskader, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

To personer ble skadet i en saluttulykke i Mysen i forbindelse med et 17. mai-arrangement, opplyser Øst politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.03 fredag. Det var da 17. mai-salutten skulle avfyres ved Høytorp fort at ulykken fant sted, opplyser politidistriktet.

To personer ble skadet og luftambulanse ble sendt til fortet. Hendelsen regnes som en ulykke.

#Mysen. 2 personer er meldt skadet etter uhellet. Begge er sendt sykehus. Hendelsen betraktes som et uhell som mulig har oppstått i forbindelse med ladning av salutteringskanon. Ingen videre salutt på stedet og politiet er på stedet slik at ikke nye uhell kan oppstå. https://t.co/pq9lYMmG7g — Politiet i Øst (@politietost) May 17, 2019

Venter på Forsvaret

De skadede skal ha vært de som håndterte ammunisjonen, og politiet har ingen opplysninger om at publikum skal ha vært i fare.

– En ladning gikk av under selve ladingen av kanoen, sier Samuelsen.

Politiet har sperret av området for kriminaltekniske undersøkelser og i påvente av Forsvaret.

Politiet har kontaktet Forsvaret, som nå skal avdekke hvordan ammunisjonen skal håndteres videre. Det bekrefter talsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkommando.

Forsvaret skal bistå med å se hvor saluttammunisjonen kommer fra, sikre området og fjerne resterende ammunisjon på området.

Freddie Larsen

For å hindre nye lignende hendelser, ble det ikke noen videre salutt, opplyser politiet på Twitter. Den andre personen ble lettere skadet. Ifølge politiet har han splintskader og er sendt til sykehus med ambulanse.

– De skadede skal ha vært de som håndterte ammunisjonen. De befant seg dermed trolig i umiddelbar nærhet til den. Vi har ingen opplysninger om at publikum skal ha vært i fare, sier Andersen.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet den 17. mai. Det er Foreningen for Høytorp fort som står for salutteringen.

Leder for foreningen, Jostein Flåøien, sier at årsaken til ulykken er at ammunisjonen gikk av før den ble satt i kanonen.

Ordfører: – Det er uforklarlig

Ordfører og leder av 17. mai-komiteen i Eidsberg, Erik Unaas, var til stede på fortet med rundt 60 til 70 personer da uhellet skjedde.

– Vi har saluttering fra fortet hvert år på nasjonaldagen. Midtveis i salutteringen var det en patron som på en uforklarlig måte eksploderte. En av kanonbetjentene ble alvorlig skadet, men vi har fått tilbakemelding om at det ikke er livstruende, sier Unaas til NRK.

Ifølge ordføreren var det aldri noen fare for de andre tilskuerne.

– De som står for salutteringen er utrolig profesjonelle. Området ble sperret av med sikkerhetssoner og dette er folk som besitter mye kompetanse og som er godt skolert. Det er uforklarlig at dette skulle skje.