Trond Giske om medietrykket: – En massiv storm som holdt på å ta livet av alle rundt meg

Trond Giske og samboer Haddy N’jie stilte torsdag kveld opp i TV 2-serien «Vårt lille land». I programmet forteller paret om sine opplevelser rundt #metoo-varslene og mediestormen som fulgte etter.

– Jeg tror nesten det er en kroppslig erfaring som sitter i meg at sist jeg sa noe offentlig om dette, uansett hvor ydmykt og virkelig imøtekommende jeg prøvde å være, så ble det en massiv storm som holdt på å ta livet av alle rundt meg, sier Giske til TV 2.

Giske: – Mistet fotfestet

De første sakene om varslene mot Trond Giske var basert på anonyme kilder. Arbeiderpartipolitikeren beskriver dekningen som ubehagelig.

– Det var en helt annen journalistikk enn jeg hadde opplevd noen gang. Jeg prøvde å svare, men jeg kjente jo at det var et veldig trykk.

På et tidspunkt ble medietrykket for stort.

– Du mistet fotfestet, rett og slett. Det var ikke trygt noe sted. Du var bare helt forsvarsløs, sier Giske.

Giskes samboer forteller til kanalen at samboeren 22. desember 2017 fikk det hun beskriver som et første illebefinnende.

– Det svimlet for ham, han kaldsvettet. Det føltes som om hjertet flimret. Han klarte ikke å stå på beina.

Da fikk hun Giske til å ringe og snakke med en psykiater, som igjen sørget for at han ble sykmeldt.

Frank Melhus, TV 2.

Kritisk til Tajiks oppførsel

I TV 2-dokumentaren retter Giske kritikk mot Ap-nestleder Hadia Tajik, som sa at hun var rystet som jurist og menneske etter å ha lest varslene. Noe Giske mener kan tolkes som at han hadde begått alvorlige lovbrudd.

– Det etterlater jo et inntrykk som veldig mange kommentatorer og pressefolk tok utgangspunkt i og som gjorde at stormen ble enormt stor.

Arbeiderpartiet konkluderte med at politikeren fra Trøndelag hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske beklaget sin egen oppførsel, men mente at det var kommet «grunnløse og falske varsler».

Som følge av varslersakene mot ham, mistet Giske plassen i partiets sentralstyre. Han sa også fra seg vervet som finanspolitisk talsperson.

Den tidligere nestlederen stiller også spørsmålstegn ved at Tajik leste opp fra varslene under Arbeiderpartiets ekstraordinære sentralstyremøte 2. januar i fjor.

– En av begrunnelsene til Jonas Gahr Støre for at det ikke var nødvendig at jeg var der, var at sentralstyremøtet ikke skulle behandle saker. De behandles jo av ledelsen som oftest. Det gjøres ikke i plenum, så det var ikke behov for meg der, sier Giske.

Men under sentralstyremøtet ble det lekket informasjon ut til pressen, samtidig som Giske satt hjemme i boligen.

– Plutselig ser jeg at det står live på VG hva som foregår i sentralstyret, hvor det åpenbart blir prosedert på at det er alvorlige og forferdelige saker, sier Giske.

TV 2

Den tidligere partilederen forteller at han nå i større grad forstår at når det er forskjell i posisjon og alder, at det kan være ubehagelig for kvinner å bli utsatt for sjekking og seksuelle tilnærmelser.

– Jeg forstår ikke hvordan jeg ikke har sett det. At selvfølgelig så tar du med deg maktrollen hele tiden. Det mener jeg har vært veldig umodent, egentlig. Naivt og feil, sier han.

– Det eneste man kan gjøre er å lære av det og vokse på det, legger han til.

Lå og gråt i sengen med datteren

Torsdag 21. februar i år publiserte VG en sak om at partisekretær i Arbeiderpartiet (Ap), Kjersti Stenseng, hadde mottatt en ny bekymringsmelding om Trond Giske (52).

Bekymringsmeldingen omhandlet en video tatt opp på Bar Vulkan i Oslo ved 02-tiden natt til søndag 17. februar, fire dager før VGs sak.

Saken fra VG ble publisert samtidig som Giske og samboeren skulle få datteren til å sovne.

– Jeg husker at jeg kledde på Maria pyjamas da du leste det. Jeg lå på sengen, Maria lå på den andre siden i sengen sin. Du lå på den andre siden av meg og vi sang nattasang. Jeg kjente liksom på kroppen din at du lå og gråt.

Kvinnen sto senere frem i TV 2 som 27 år gamle Sofie fra Ålesund. Hun rettet da kraftig kritikk mot VGs behandling av henne.

Trond Giske uttalte da at han var takknemlig.

– Hadde hun gjort det veldig mange hadde gjort i en sånn situasjon, bare sagt at dette vil jeg ikke ha noe å gjøre med. Jeg vil ikke ha noe med pressen å gjøre, ikke ring meg, ikke intervjue meg, vil ikke gi noen sitater, bare gjemt seg, så hadde saken til VG blitt stående. Da hadde den saken som var helt feil blitt sannhet, sier Giske til kanalen.

Hadde det ikke vært for at kvinnen fra dansevideoen fra Bar Vulkan sto frem med sin historie, hadde Giskes politiske liv vært over, mener han selv.

– Ja, det tror jeg. Og det er jo bare takket være det at hun var så modig, at hun sa det som var sannheten og sto opp mot Norges mektigste mediehus og sa at dette var feil, uriktig fremstilt, bare fordi hun var støpt av det kaliberet – at det bar, sier Trond Giske til TV 2.

Trakk seg etter varslene

Trond Giske trakk seg i fjor vinter som nestleder i Arbeiderpartiet etter flere varsler mot ham. Flere av varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

